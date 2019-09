Mauricio Mendoza sobre el Clásico: “Me llegué a identificar más con Universitario”

El delantero colombiano Mauricio ‘Café’ Mendoza es un futbolista que militó tanto en Universitario como Alianza Lima en la década pasada, y a pocos días del clásico nacional, el futbolista ha sorprendido luego de señalar su arrepentimiento por haber jugado en tienda blanquiazul.

Mendoza declaró al diario Depor que llegó a sentirse más cómodo en la 'U' y que nunca debió pasarse al tradicional rival de los ‘cremas’.

“Me llegué a identificar más con Universitario porque estuve más tiempo, tuve mejor rendimiento. Me sentí mejor con el equipo crema. Por otro lado, fue complicado firmar por Alianza Lima porque se pasó del amor al odio. Tuve un gran sentimiento de culpa y no me lo pude sacar de encima”, sostuvo.

Mauricio Mendoza también dio un pronóstico para el Universitario vs. Alianza Lima que se jugará en domingo. Para el atacante no hay dudas que el triunfo será para los locales.

“Gana la crema 2-0. No hay otra opción. Estoy 100% seguro de que venceremos en este nuevo clásico que se jugará en el Monumental”, aseguró.

Mauricio Mendoza jugó en Universitario de Deportes entre 2005-2006, disputó 66 partidos y convirtió 10 goles. A mediados de 2007 regresó al país para jugar por Alianza Lima y donde anotó dos goles.