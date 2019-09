Ricardo Gareca sobre la actualidad de Miguel Araujo: “es una preocupación"

Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de convocados de la selección peruana con miras a los partidos amistosos que la Bicolor sostendrá frente a Uruguay por fecha FIFA, sin embargo, la ausencia de Miguel Araujo llamó la atención.

Miguel Araujo disputó el 22 de junio ante Brasil, por la fase de grupos de la Copa América 2019, su último partido. Desde ello, el defensor no ha vuelto a disputar ningún encuentro. Situación que está relacionada directamente con su ausencia en la última convocatoria de la selección peruana.

El defensor de la selección peruana se consolidó en la defensa de Talleres de Córdova, donde disputó 12 partidos en condición titular. Sin embargo, la T decidió no comprarlo, por lo que Miguel Araujo quedó en condición de jugador libre.

Miguel Araujo no ha conseguido club hasta ahora, por lo que en los últimos meses no ha logrado tener rodaje. Ricardo Gareca, consciente de esta situación, tomo la decisión de no convocar al defensor a la selección peruana para los amistosos que la Blanquirroja sostendrá ante Uruguay por fecha FIFA.

“Lo de Miguel Araujo es una preocupación, es un muchacho con mucho potencial y es muy importante para la selección. El hecho de no tener equipo le quita muchas posibilidades de estar. La selección peruana es la consecuencia de un rendimiento”, comentó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.