Edwin Retamoso desapareció del fútbol y ahora estudia ingeniería de sistemas

La carrera de un futbolista es muy corta y siempre se tiene que tener un as bajo la manga cuando esa aventura culmine. Eso lo sabe bien Edwin Retamoso, quien hace dos años no juega al fútbol de manera oficial y ha decidido retomar sus estudios en la ciudad de Abancay.

El exvolante de Real Garcilaso, institución que lo despidió ante de cumplir su contrato, contó que tuvo la oportunidad de estudiar asignaturas vinculadas al fútbol y, además, está por culminar la carrera de ingeniería de sistemas.

PUEDES VER Así anunció Ricardo Gareca la lista de convocados para amistosos contra Uruguay [VIDEO]

“Estoy en Abancay. Como no tuve opciones de seguir trabajando, llegué para terminar la carrera. Estoy en el noveno ciclo. Estudié gerencia deportiva y soy técnico”, manifestó Edwin Retamoso en una entrevista con el diario Depor.

“Voy a intentar, por última vez, jugar en un club. Me desaparecí del fútbol porque Real Garcilaso me despide. Ellos argumentaron que yo ya no podía volver a jugar. Tenía contrato hasta finales del 2018, pero no respetaron”, agregó el exjugador de la selección peruana, con la que ganó una medalla de bronce en la Copa América 2015, realizado en Chile.

Asimismo, el futbolista de 37 años confesó que Alianza Lima y Universitario de Deportes intentaron ficharlo, pero que rechazo esas ofertas debido a su anhelo era jugar en Cienciano del Cusco.

“Soy hincha de Cienciano y prefería escuchar la propuesta de ellos. Ojalá pueda volver para que, esta vez, pueda decirle adiós al fútbol”, culminó Edwin Retamoso.