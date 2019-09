Cueva y Zambrano protagonizan peculiar videollamada llena de bromas [VIDEO]

Christian Cueva y Carlos Zambrano han demostrado en más de una ocasión que no solo son compañeros en la selección peruana. Recientemente, los amigos realizaron una videollamada pública en Instagram y en cuestión de horas esta se hizo viral en diversas redes sociales.

La conversación inicia con Carlos Zambrano preguntándole a Christian Cueva si está escuchando chicha o cumbia. A raíz de esto, los jugadores de la selección peruana empezaron a lanzarse una serie de bromas, las cuales demostraron el gran lazo amical que los une.

Carlos Zambrano no desaprovechó la oportunidad y le mencionó a Christian Cueva el video en el que se le ve miccionando. El mediocampista de la selección peruana no se quedó callado y aseguró que ahora tendrá cuidado.

En otra parte de la videollamada, el defensa central de la blanquirroja le preguntó a Cueva si se encontraba con su familia. Aladino respondió que solo podría ver a sus seres queridos siempre y cuando Ricardo Gareca lo convoque a la selección peruana para los amistosos contra Uruguay.

Conversación entre Cueva y Zambrano sobre polémico video de Aladino

Durante la videollamada, Christian Cueva mencionó el escándalo en el que se vio envuelto luego de la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano. Según cuenta el mediocampista de la selección peruana, ya aprendió de sus errores.

Zambrano: ¿Qué es, cumbia o chicha?

Cueva: Es cumbia, Agua Marina

Zambrano: Papi a Agua Marina lo voy traer también acá

Cueva: Asu mare, no te cansas o qué

Zambrano: Pero para negocio papi, qué pasa

Cueva: Ah ya, pensé que era para una rumbita, pasa la voz pues, esta vez ya me voy tranquilo a mi casa

Zambrano: Ojalá, ojalá porque después ya sabes que la prensa se te tira encima

Cueva: Si no la gente empieza a hacer mie....

Zambrano: No puedes orinar fuera pues (risas)

Cueva: No, ya hablé de ese tema, ponte serio pues hue... es un tema delicado

Zambrano: Como te lo dije, a cualquiera le pasa, pero tú no puedes

Cueva: Lógico, nosotros tenemos que cuidar muchas cosas

Zambrano a Cueva: “Gareca es tu papá”

Carlos Zambrano no dudó en jugarle una broma a su amigo Christian Cueva. El Kaiser sostuvo que Ricardo Gareca es el papá de Aladino, lo que generó risas en ambas partes.

Zambrano: ¿Estás con la familia?

Cueva: No, después de la selección, que pase la convocatoria, si me convocan o no me convocan

Zambrano: No te hagas pues, que es tu papá

Cueva: No, no, causa, nada que ver. Tú sabes cómo es el profe, siempre ha sido correcto con todos

Zambrano: Igual yo, si me convocan de pu...... y la familia está en Perú. Si todo sale bien me regreso con la famila allá