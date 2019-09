Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO: hora y guía de canales para ver el derbi

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE | TRANSMISIÓN EN DIRECTO GRATIS | STREAMING VÍA YOUTUBE Y FACEBOOK | Real Madrid visita al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por la jornada 7 de La Liga Santander a partir de las 14:00 horas (Perú) vía DirecTV Sports, SKY HD, beIN Sports y Movistar Liga de Campeones.

La República deportes realizará una transmisión EN VIVO del partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid GRATIS gracias a las señales de DirecTV Sports, SKY HD, beIN Sports y Movistar Liga de Campeones. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, goles, guía de canales para ver el derbi madrileño, hora del clásico madridista y más.

El derbi retoma este sábado toda su dimensión en el estadio Wanda Metropolitano, que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Madrid por la cima, aún en un examen parcial por la Liga, pero de indudable transcendencia; la verificación casi exacta de cuál es el momento de ambos y cuál, previsiblemente, será su futuro.

Ni siquiera tan pronto, sólo con siete partidos disputados (el liderato de cuatro victorias, dos empates, ninguna derrota y 14 puntos del Real Madrid por la tercera posición, cuatro triunfos, una igualada, un duelo perdido y 13 puntos del Atlético), se resiente la importancia de un choque de una altura tremenda los últimos cursos, el más reciente el amistoso y el sonoro 3-7 para los rojiblancos.

Ya son 29 derbis de competición en la era Diego Simeone, con dos finales de la Champions League ganadas por el conjunto blanco; dos Supercopas, una de Europa y otra de España, vencidas por el equipo rojiblanco; una final de Copa del Rey, también de Atlético de Madrid, y un serial de revanchas constantes y partidos claves por el campeonato.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO

Horario del partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid

País Hora Honduras 13:00 horas Puerto Rico 13:00 horas México 14:00 horas Perú 14:00 horas Colombia 14:00 horas Ecuador 14:00 horas Estados Unidos 14:00 horas Venezuela 15:00 horas Bolivia 15:00 horas Paraguay 15:00 horas Chile 15:00 horas Argentina 16:00 horas Uruguay 16:00 horas Brasil 16:00 horas España 20:00 horas

Este sábado también lo es en una Liga Santander tan pareja en sus primeros pasos que nadie abre diferencia al frente de la clasificación, tan apretada que solo hay un punto de diferencia entre el Real Madrid, ganador de las tres últimas jornadas, y sus dos perseguidores más cercanos, la Real Sociedad y el Atlético del Madrid. Y en juego, el liderato.

No hay excusas ni matices ni margen en un derbi, menos en los últimos tiempos y menos ahora, cuando las dudas acechan a cada descuido a cualquiera de los dos, aspirantes a cada título que ponen en disputa, rearmados con inversiones millonarias e ineludiblemente bajo el foco de los favoritos al torneo, junto al Barcelona.

Jan Oblak contra Thibaut Courtois; Sergio Ramos contra José María Giménez; Renan Lodi contra Nacho Fernández o Marcelo; Saúl Ñíguez contra Toni Kroos; Koke Resurrección contra James Rodríguez; Vitolo o Thomas Lemar contra Gareth Bale; Diego Costa contra Karim Benzema... Y Eden Hazard contra Joao Félix. Los dos fichajes más impactantes del verano en ambos clubes, delante de su primer derbi.

El gran duelo madrileño presenta nuevos referentes. Los herederos de Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo que tantos goles dejaron en años de numerosos encuentros en Liga y ‘Champions’ por el éxito de los dos clubes. Son Joao Félix, magia de presente e ilusión de futuro rojiblanco, y Eden Hazard, ante su primera gran cita para exhibir el liderazgo que de él se espera y comenzar a ser decisivo.

Canal para ver el partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Premium

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Haití: SportsMax App, SportsMax 2

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

El Real Madrid de la resurrección llega líder al derbi del Metropolitano. Saltaron todas las alarmas con la derrota en el estreno europeo de París. Se cuestionó la figura de Zinedine Zidane. Comenzó a sobrevolar el retorno de José Mourinho... y en apenas tres días, los jugadores cambiaron radicalmente su imagen.

De ser goleados por el PSG, transmitiendo impotencia, a la seriedad y sacrificio del Sánchez Pizjuán. La conquista de un terreno maldito en la historia reciente del Real Madrid impulsó anímicamente a un grupo que llega con nuevos aires al Metropolitano. La segunda unidad cumplió ante Osasuna. Dos partidos consecutivos dejando la portería a cero y sin permitir al rival disparar ni una sola vez. Titulares descansados y con confianza.

Zidane nunca la ha perdido en su plantilla. Víctima de una mala planificación cuando las lesiones castigaron a su centro del campo, reivindica su figura en el exterior y refuerza el mensaje internamente hacia sus jugadores. Todos son importantes para él y tendrán minutos. Lo demostró con valentía, ocho cambios en su último once titular. Un riesgo en caso de un mal resultado y muchas ventajas en caso del triunfo que firmó.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones del derbi

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo/Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Hazard.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Renan Lodi; Koke, Saúl, Thomas, Lemar; Diego Costa y Joao Félix.