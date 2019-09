Emilia Yesenia Calderón es un caso curioso. Esta joven deportista corre descalza en las competencias de atletismo, como muchos grandes atletas en sus inicios. Pero, a diferencia de lo que quizá pasaba con estos, a ella no la apremian las carencias económicas para hacerlo. Es, simplemente, por decisión propia.

Emilia, oriunda de Cajamarca, representa al Colegio Indoamericano Santa Cruz, donde estudia, en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019. Con la aprobación de los jueces, corrió descalza el último lunes la prueba de 1500 m planos para damas, en los que logró una marca de 5 minutos, 10 segundos y 53 décimas. Con este tiempo, se ubicó en el sétimo lugar de la prueba.

Emilia Calderón camina y corre sin zapatillas desde su primer año de vida. Créditos: Andina.

Para su entrenador, su rendimiento podría mejorar si no corriera descalza. “Con zapatillas, hay más aceleración a la hora del remate, pero no entiende”, comenta resignado. Pero Emilia también tiene sus razones: “Cuando corro con zapatillas, me siento pesada y corro menos”, asegura.

Ni los riesgos de lastimar sus pies la hacen cambiar su decisión. ““Los vecinos me dicen ‘hijita cómo puedes andar corriendo a ‘pata calata’, te van a salir ampollas’. Una vez mi mamá me sacó con fuerza una espina grande que se me metió para que me doliera y me convenza de correr con zapatillas, pero no me importó porque mis pies ya están curtidos”, cuenta.

Pero no siempre logra salirse con la suya. En Lima, por ejemplo, tuvo que ceder y correr con zapatillas porque las pruebas en las que participa la desgastan mucho. “Aquí sí tengo que ponerme zapatillas porque he participado en maratones de 10k y la pista luego de un buen tramo se convierte en una lija y no aguanto el dolor”, confiesa.

Pese a todo, su vida parece no estar exenta de dificultades. Sin un padre, viviendo con su mamá y algunos de sus once hermanos en una casa sin servicios básicos como agua y desagüe; encuentra, no obstante, algún consuelo en el hecho de tener energía eléctrica en casa. Esto le ha permitido seguir por televisión los triunfos de la deportista que se ha convertido en su inspiración, Gladys Tejeda.

“Admiro a Gladys Tejeda porque, al igual que yo, tuvo carencias de pequeña y pese a eso logró su sueño de ganar una medalla de oro en los Panamericanos. De grande quiero ser como ella”, cuenta ilusionada.

Para Emilia, Gladys Tejeda es su fuente de inspiración.

Por ahora, su rutina la lleva a entrenar cuatro horas diarias, pues tampoco quiere descuidar sus estudios. Con su peculiar estilo, y un deseo ambicioso, esta pequeña seguramente seguirá dando que hablar en el futuro.