Universitario vs Alianza Lima: A falta de VAR, la Conaar tomará una nueva medida

Por: Milagros Crisanto

La actuación de los hombres de negro ha dejado mucho que desear en las últimas fechas para más de un comando técnico. Hace unos días fue Pablo Bengoechea quien se refirió al trabajo de los árbitros. “Nos está llevando mucho tiempo hablar con los futbolistas para que no pierdan de vista que no podemos protestar. No está siendo sencillo porque ellos ven los partidos de los demás equipos”, dijo el DT de Alianza Lima. Y sus palabras habrían llegado hasta los oídos de la Conar.

Con la intención de que se cometan los menores errores posibles, dicho ente tomó la decisión de programar seis árbitros para el clásico del fútbol peruano que se jugará este domingo (4 p.m.) en el estadio Monumental. Luego de conocerse que Joel Alarcón será el árbitro principal, Jhony Bossio y Cotty Carrera los árbitros asistentes y Mario Espichán el cuarto árbitro, esta mañana se programó también a Yovanni Quevedo y Edwin Ordóñez, quienes serán los asistentes detrás de cada arco.

Sin duda, el presente del arbitraje nacional no es bueno y, por solicitud de la gente de Alianza Lima, la Conar consideró que haya más jueces para este trascendental compromiso por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Cabe recordar que los cremas se ubican primeros en la tabla del Clausura con 19 puntos, mientras que los íntimos no les pierden el paso al encontrarse en el segundo lugar con 17 puntos. Este duelo podría sacar a uno de la carrera por el segundo torneo del año.