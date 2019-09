Misterio resuelto: Donny Neyra reveló por qué besó a ‘Malingas’ Jiménez en un clásico

Cuando Universitario enfrentó a Alianza Lima en un clásico de 2008, algo curioso sucedió que pasó a la historia: Donny Neyra y ‘Malingas’ Jimenez protagonizarían un ‘piquito’ luego de que el delantero anotara el gol de la victoria.

Once años después, ‘Donny’ reveló el motivo detrás de la curiosa fotografía que inmortalizó la escena y que acompañó los titulares de los principales medios deportivos de entonces.

Además, el exjugador de Universitario habló sobre sus recuerdos con el club, de los cuales, asegura, atesora como uno de los mejores momentos de su carrera futbolística.

Según cuenta, la curiosa fotografía en la que se retrató el beso con Jiménez, guarda en el fondo un motivo monetario: quería evitar pagar una apuesta.

“El beso con ‘Malingas’ fue una apuesta por unas zapatillas que costaban como 500 soles. Fue las zapatillas o un beso y yo no me iba a gastar 500 mangos”, aseguró el volante al programa de Youtube ‘En el barrio’.

Luego, habló sobre las supuestas rencillas que tendría con el técnico Juan Reynoso, quien se dice que lo tachó de Universitario de Deportes luego de realizar buenas campañas y convertirse en uno de los referentes.

“Yo siempre dije que Juan Reynoso iba a ser un técnico exitoso y no me equivoqué. Él fue claro conmigo. Es un DT muy franco y sincero y eso siempre me gustó. Me dijo, si quieres quédate pero no vas a jugar conmigo y me fui”, explicó Neyra.