Donny Neyra: “Ricardo Gareca es mi ‘viejo’, me engreía más que a Christian Cueva”

Si se se hiciera una encuesta entre los hinchas de la selección peruana para escoger a algún futbolista engreído por Ricardo Gareca, seguramente la mayoría señalaría a Christian Cueva. Las constantes muestras de respaldo que el entrenador de la blanquirroja le brinda a ‘Cuevita’ hacen que aparezca ante la afición como su jugador favorito.

Pero Donny Neyra no lo cree así. Según él, cuando jugaba por Universitario de Deportes, su relación con Gareca fue aún más íntima que la que sostienen el argentino y el ‘8’ de la Selección. El volante, ex Universitario y Alianza Lima reveló curiosas anécdotas que vivió con el “Tigre” durante su paso por el equipo crema.

Cueva y Gareca

"Ricardo Gareca me engreía más que a Christian Cueva. Yo era su hijo. Con Gareca he tenido muchos privilegios y no creo que con otra persona vuelva a suceder. El ‘Tigre’ es mi viejo“ declaró en el programa “En el Barrio” de Jorge Solari.

"En la concentración, para el desayuno yo me iba al buffet normal y él decía: 'al gordo déjenlo que hoy día la mete'. Iba a comer hasta pan con chicharrón y me dejaba", aseguró.

Sobre su paso por Alianza Lima, sostuvo que tomó la decisión de jugar con los blanquiazules a causa de una serie de inconvenientes que vivió en la ‘U’. “Lo de Alianza Lima fue un tema personal, yo quería ir a jugar allí porque pasaron cosas en Universitario de Deportes que no me gustaron", contó el futbolista, de 35 años.

Donny Neyra jugó en el equipo de Ate por tres temporadas desde el 2005 hasta el 2008. Ese último año ganó el Torneo Apertura, su único título con los cremas. Actualmente se encuentra sin equipo.