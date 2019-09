Claudio Puelles: ‘El fenomeno del niño’ en la UFC

Por: Julio Estrada

La idea de ver la bandera peruana flameando dentro del octágono de UFC era casi un sueño que para materializarlo debíamos volver a los días de Tony De Souza, Hoy, una nueva camada de guerreros ha tomado por asalto la empresa más importante MMA en el mundo y Claudio Puelles, a pesar de su juventud, es uno de los más representativos. Luego de una dominante actuación en México, y uno de los ‘regresos’ más impresionantes en UFC Chile, ‘El Niño’ demostró que llegó para quedarse.

¿Cómo te sentiste en tu último combate ante Marcos Mariano?

Fue el 90% de lo que esperaba, me fui super contento con una decisión totalmente dominante. Quizás la pelea no fue la más dura que tuve pero la preparación fue muy intensa.

Regresaste al octágono después de mucho tiempo ¿Cuál fue el motivo de la larga ausencia?

En mi penúltima pelea tuve una fractura en el rostro y tuve que descansar seis meses, luego me pactaron una pelea en UFC Argentina y en la preparación sufro una lesión en la rodilla, en total pasó un año y medio. En este último combate se sintió un poco la para, no es lo mismo que estar peleando tres veces al año.

La última vez que peleaste en México no te fue bien ¿Tuviste alguna preparación especial para sobrellevar la altura?

Fui a México antes, lo ideal es aclimatarse a la altura. La última vez me fui más tiempo pero fue demasiado, en esta ocasión fueron tres semanas. El problema con mi debut no fue la aclimatación ni el tema físico, de hecho estaba mejor que ahora, fue el tema mental. Ahora tengo más experiencia, me siento más maduro.

¿Sentiste apoyo del público mexicano?

Me apoyaron bastante, era lo que quería que pase. Lo mismo me pasó en Chile recibí el apoyo del público, fue increíble.

¿Qué tal tu experiencia en The Ultimate Fighter?

Fue una locura, más allá de pelear tres veces en un mes, había días que no sabía que hacer, estaba aburridísimo, no tienes comunicación con el mundo exterior, estás encerrado en una casa, solo salíamos para ir al gimnasio a entrenar. Todo el tiempo con micrófonos, todo el tiempo con cámaras, los cuartos no tenían puertas.

Había gente que se conocía de antes, yo no conocía a nadie, era el más joven de toda la casa, encima me eligieron como uno de los favoritos así que me pusieron los ojos encima. No sé como no me volví loco, creo que me volví un poco loco (risas).

Luego de tu victoria sobre Felipe Silva en Chile ¿Eras consciente que habías logrado uno de los ‘regresos’ del año?

No, nunca me había pasado, siempre salgo a dominar las peleas o finalizar. Hice un movimiento que había entrenado mucho, estaba casi fuera de la pelea, tenía miedo que el árbitro parara el combate, felizmente me seguí moviendo y el árbitro me dio tiempo.

Cuando terminó la pelea la gente se me empezó a acercar a felicitarme, me decían que seguro iba a ganar el bono y yo pensaba “de qué hablan”, jamas se había pasado la idea de ganar un bono. Después del encuentro me llevaron directo a la clínica y como una hora después recién pude ver la finalización.

¿Crees que después de esa pelea se creo la imagen de ser un peleador que regresa tras ir perdiendo? ¿Te provoca algo de presión?

No, lo único que me molesta un poco es que como gané el bono la pelea pasada, ahora que gané por decisión digan “Claudio ganó pero no se llevó el bono”, pero igual prefiero dominar la pelea y salir sin un rasguño que ganar un bono pero terminar magullado y no pelear en seis meses. Igual no le hago mucho caso a las críticas.

¿Cuál es el próximo paso en tu carrera?

Lo que UFC me ponga en el camino, aún no estoy rankeado como para andar pidiendo peleadores. Me gustaría pelear de nuevo este año en la cartelera de diciembre.

¿Tienes algún peleador favorito con el que te identificas?

Siempre me gustó el estilo de Georges St. Pierre, es muy completo, me gusta también Jon Jones. No me gustan los peleadores alocados buscando el KO, me gustan los que pelean como si estuvieran en sparring, enfocados en lo suyo.

¿Tú eres de los peleadores que siguen al pie de la letra un plan o decides según lo que se presente en la pelea?

De todas maneras seguir un plan, tres semanas antes de una pelea, todos los entrenamientos están basados en el plan, enfocándome en lo que voy a hacer yo y lo que sé que va a hacer mi rival.

¿Qué tan importante ha sido la guía del 'Pitbull' Iberico?

Muy importante, ‘Pitbull’ me conoce bastante, sabe como soy, conoce mi personalidad, no soy muy fácil de tratar cuando voy a pelear. Tenemos como 6 o 7 años juntos, es parte importante de lo que he logrado.

¿Estás interesado en competir en otras ramas de las artes marciales?

No puedo competir en Muay Thai porque va contra mi contrato con UFC, pero estoy interesado en competir en grappling y lucha olímpica. Por falta de tiempo no he podido meterme al nacional de lucha, me gustaría competir por Perú.

¿Cuál es tu meta a corto plazo?

Mi meta en los próximos dos años es entrar al top 15 de pesos ligeros

¿Te cuesta el corte de peso? ¿Hay planes de cambiar de división en el futuro?

Estoy en el peso adecuado, podría bajar a peso pluma pero siento que no me va a ayudar en el performance, quizás me encuentre con peleadores más chicos pero mi estilo es mucho de desgastar al rival y a un grappler no le conviene perder fuerza y resistencia. En 70 kg. estoy bien. Sí me cuesta hacer el corte, por eso para esta última pelea un chef y un nutricionista me facilitaron mucho y ya no me imagino otra semana de pelea sin ellos.

¿Cómo son las pruebas antidoping?

Te agarran en cualquier momento para las pruebas, donde estés, en tu casa o en el gimnasio, no hay previo aviso. Esta vez no me tocó pero en Chile sí, apenas bajando del bus me llevaron, son muy rigurosos. Tienes que informar sobre tus viajes o cuando te mudas, felizmente trato de cuidarme, además que los suplementos de Lab Nutrition que uso tienen certificación antidoping.

¿De donde nació tu apodo de 'El Niño'?

Iván (Iberico) me lo puso, cuando entré a su equipo tenía 17 años, eran varios peleadores profesionales y yo era amateur, era el más joven. Ya me acostumbré, todos me conocen así, sería un poco raro cambiarlo, me dio igual. Además, es mejor que alguien te ponga el apodo a que uno mismo se lo ponga.

¿Como ves la llegada de peleadores peruanos a UFC?

Vamos bien, en algún momento llegamos a ser 5 o 6, lo que sucede es que en UFC nadie está asegurado, te pueden cortar cuando quieren, dos derrotas podrían significar tu salida, depende también del performance. Por ejemplo, me parece que con Jesús Pinedo fueron injustos, es un tremendo peleador y estoy seguro que va a volver.

¿Ves posible un UFC Perú en algún momento?

Es lo único que quiero para el año que viene y quiero estar en la cartelera principal. De todas maneras tiene que haber, si aún no ha habido es porque no hay una arena que pueda albergar el aforo requerido, pero algo se tiene que hacer.