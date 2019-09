Josef Martínez renuncia a jugar por Venezuela mientras siga Dudamel como entrenador

Malas noticia para la Vinotinto. Una de las principales figuras de la selección venezolana, Josef Alexander Martínez, anunció este jueves que no formará parte de su equipo nacional en los próximos amistosos por Fecha FIFA.

El goleador de Atlanta United publicó una carta para explicar que el motivo de su decisión apunta contra Rafael Dudamel. El jugador acusó al entrenador de la selección de maltratos a su persona.

“He visto y vivido episodios que no comparto. Los sufrí y dejé pasar por mucho tiempo, pero ha llegado el momento de no aceptarlos más. Por lo tanto, preferiría que el actual entrenador no me convoque más mientras esté en el cargo. Además, mi salud emocional me lo demanda”, manifestó Josef Martínez.

El delantero señaló que no tolerará más a Dudamel y espera la llegada de un nuevo entrenador; sin embargo, aclaró que no está renunciando a vestir la camiseta de la Vinotinto.

“No andaré con rodeos, nunca ha sido mi forma de ser. La razón es clara y específica: una relación profesional cada vez más deteriorada con el actual Seleccionador nacional absoluto. Aclaro rotundamente que no estoy renunciando a seguir vistiendo la camiseta de mi país, la que más amo. No estoy cerrando las puertas de seguir representando a Venezuela”, recalcó.

El atacante de 26 años acumula 57 partidos y 14 goles con la selección de Venezuela. A nivel clubes ha pasado por Caracas, Young Boys, Thun y Torino antes de arribar a la MLS, donde juega en el Atlanta United.

Carta del delantero para anunciar su decisión