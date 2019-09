Técnico del Flamengo criticó a Paolo Guerrero por su expulsión: “Sacó a su equipo del juego” [VIDEO]

Paolo Guerrero dio que hablar anoche en Brasil. El delantero peruano vio la tarjeta roja luego de insultar al árbitro en la derrota del Inter sobre Flamengo por 3-1 en el Brasileirao y ha sido muy criticado por todos lados.

El entrenador del ‘Mengao’, Jorge Jesús, dio su opinión sobre lo sucedido con el peruano y aseguró que su actitud dejó mucho que desear porque solo perjudicó a su propio equipo.

“El equilibrio mental es muy importante. Tenemos que estar emocionalmente muy fuertes. Cuando las cosas están bien, es fácil. Es difícil cuando las cosas no están bien. Me gusta mucho Guerrero, pero él no puede hacer lo que hizo”, dijo el portugués.

Paolo Guerrero está a la espera de cuántas fechas de suspensión afrontará por su expulsión. El ‘Depredador’ también insultó al cuarto árbitro y necesitó ser calmado por sus compañeros para abandonar el campo de juego.

“Sacó a su equipo del juego. Nosotros también nos calentamos, tratamos de calmar a nuestros jugadores. Hay situaciones que podríamos haber evitado, pero hicimos lo que deberíamos hacer”, añadió el DT del Flamengo.

El delantero nacional enfrentaría una sanción de 3 a 5 partidos según las normas de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).