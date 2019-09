Judoca brasileña pierde medalla de oro conseguida en Lima 2019 por dar positivo en control antidopaje

La alegría por obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 le duró poco a la brasileña Rafaela Silva. La judoca, de 27 años, perdió la presea dorada por haber dado positivo en un control antidopaje, informó este miércoles la entidad organizadora del evento, Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana).

Según se dio a conocer, la deportista dio positivo por fenoterol, un broncodilatador usado en el tratamiento contra el asma, el cual está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

En una conferencia de prensa celebrada en Río de Janeiro el último viernes, la excampeona olímpica en Río 2016 defendió su inocencia. “Estoy limpia. No hago uso de esa sustancia, no tengo asma, nada, no tengo autorización para usar esa sustancia”, afirmó.

En esa oportunidad, Silva trató de explicar cómo pudo haberse contaminado. “La única persona que usó esa sustancia fue la hija de una amiga mía. Tengo esa manía de dejar que los bebés chupen mi nariz. Al hacerlo, inhalo lo que ella libera hacia mi cuerpo. Puede haber sido una de las maneras (de contaminación)", arguyó.

Ahora, la medalla de oro pasará a manos de la atleta dominicana Ana Rosa, quien perdió ante la brasileña en la final de judo categoría 57 kilos.

Rafaela Silva ganó el oro en los Juegos Olímpicos Río 2016

De esta forma, al igual que su compatriota Kacio Fonseca (ciclismo) y el puertorriqueño Jean Pérez (bowling), Silva se convierte en la tercera deportista que es despojada de su medalla por caso de dopaje en los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019.

Además de los ya mencionados, los dominicanos Audrey Pérez y Osvaldo Abreu (béisbol), el peruano Brian César Paredes (balonmano) y la colombiana Narlyn Tathiana Mosquera (básquet) son los otros deportistas que dieron positivo en controles antidopaje durante la competencia, informó Panam Sports en un comunicado.