Melgar: para Carmona, culpa es grupal

Wilder Pari

El momento es difícil en Melgar. La derrota del último domingo en casa, ante Manucci, redujo sus opciones para luchar por el título nacional. El lateral derecho, Giancarlo Carmona, señaló que no debe buscarse un culpable en particular, en momentos en que varios apuntan a los delanteros por no concretar las numerosas ocasiones de gol de los últimos partidos.

“Sería injusto decir que es por el tema de la definición, porque cuando el equipo pierde fallamos todos”, expresó ayer Carmona. Como se recuerda, luego de la derrota del domingo, el técnico Diego Osella acusó la poca definición del equipo.

Melgar apuntaba a ganar el título del Clausura para clasificar al play off por el título nacional. Está lejos, en la casilla ocho y a seis puntos del líder.

Ante el complicado panorama, Carmona dijo que solo queda ganar y, luego, recién ver el resto de resultados. Este sábado a las 8.00 p. m., Melgar recibirá a Unión Comercio. En la partida, podría reaparecer Ángel Romero, quien se recuperó de una lesión al tabique.