Capitán de Nicaragua: “No voté por Lionel Messi en The Best”

La carrera por alcanzar el premio FIFA The Best 2019 a Mejor Jugador ya terminó, pero la polémica por los resultados de la votación recién comienza. En esta oportunidad, fue el capitán de la selección de Nicaragua, Juan Barrera, quien levantó las sospechas por sus palabras.

Según Barrera, este año no llegó a participar en la votación para elegir el mejor jugador de la FIFA, pero aun así su nombre figura como uno de los que votó nada menos que por el ganador del premio, Lionel Messi.

El nombre de Barrera aparece en la lista de votantes, aunque él asegura no haber participado.

El futbolista nicaragüense explicó que este año no pudo emitir su voto, pues la FIFA no le habría enviado el link de la votación a su correo electrónico, como sí pasó en la edición anterior. “Yo no voté por Messi. El año pasado sí voté, pero esta vez no lo hice”, señaló Barrera al ser consultado por su elección.

Barrera descartó categóricamente haber emitido voto alguno.

Esta no es la primera vez que la entrega de un premio de esta categoría se ve afectada por la noticia de votos falsos. El año pasado, se denunció la existencia de votos fantasma para la entrega del Balón de Oro, así como también la alteración en el orden de las votaciones de algunos periodistas.

Lionel Messi ganó este año su primer premio FIFA The Best al imponerse al holandés Virgil Van Dijk y al portugués Cristiano Ronaldo. Sin embargo, esta noticia amenaza con convertirse en un escándalo que podría empañar su alegría por el logro conseguido.