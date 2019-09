Kevin Martínez, el sueño recién comienza

Por: Roger Silva

De pequeño le gustó patear un balón, como muchos en el Perú. Producto de ello, fue inscrito en la academia de fútbol ‘Tito Drago’ comenzando a tener su primer acercamiento con los deportes. Sin embargo, Kevin, criado dentro de una familia dedicada al frontón, fue influenciado por su abuelo y tíos a pegarle al esférico contra una pared, solo que con una paleta. “Mi mamá es fanática del tenis, pero mientras iba creciendo, mis tíos y mi abuelo, ellos jugaban paleta frontón de toda la vida de manera competitiva, me invitaban a jugar los fines de semana o ir a verlos. Era un plan familiar y los veía ganar y ser admirados. Eso me gustó mucho y también quise ser como ellos”.

Fruto de ello, a los 9 años fue inscrito al torneo nacional. El certamen, que se llevó a cabo en el Centro Naval, terminó siendo una dura experiencia para Kevin al quedar eliminado rápidamente. Incluso, cuenta que no olvida el nombre de quien le ganó, pero aprendió mucho y hubo una frase que le quedó para toda la vida. “No está mal perder, pero si quieres ganar tienes que ser constante”, le dijeron por aquel entonces sus tíos.

Aquello caló fuerte en Kevin. A los 15 años, estuvo frente al dilema de que su familia quería que se dedique a otra cosa y solo vea el frontón como un pasatiempo. “Se me abrieron varias puertas para ir becado a Estados Unidos a jugar tenis, porque igual siempre jugaba y ganaba un par de campeonatos. Pero yo ya estaba enamorado del frontón”, resalta el medallista de oro en Lima 2019.

El tiempo le dio la razón en sus decisiones. Martínez reconoce que no fue nada fácil llegar hasta donde está. Sin embargo, y como él mismo dice: “Esto es solo el comienzo”. Ahora, el siete veces campeón nacional, quiere demostrar que del frontón también se puede vivir.

“Este año he creado la Liga High Pro para darle ese enfoque y profesionalizar a más jugadores. Éramos pocos los que vivíamos del frontón porque dábamos clases, porque teníamos academias y uno que otro sponsor, pero igual éramos pocos. No más de cinco. Yo le estoy dando un enfoque más diferente, pagándole a los jugadores para que jueguen, con reglas y contratos por así decirlo”, declara orgulloso.

Un paso importante era lograr la medalla de oro en los Panamericanos. Un objetivo que era real, pero que igual costó. “La noche del viernes llamé a mi psicólogo porque los mensajes llegaban y generaban presión. Todas las personas iban a ir a verme con la expectativa de que gane. Fue ahí que dije que necesitaba una sesión. Hablé una hora con mi psicólogo y me ayudó a estar mucho más tranquilo. Me dijo que era el partido más importante de mi carrera y no de mi vida, que se venía mucho más”.

Ya sin el peso de encima y portando orgulloso la presea que le dio al país, Martínez también expresa que lo primordial, por ahora, no es la internacionalización.

“Antes de buscar que el frontón también esté en Santiago 2023, hay que difundir el frontón como debería estar. Antes de llevarlo al mundo, primero tiene que estar bien acá. No hay tantas canchas públicas, pero sí en todos los clubes privados. La idea es que las canchas estén en excelente estado, más academias; que se incluyan en colegios y universidades”.

Dato

- Estudio. Como parte de su crecimiento profesional, Kevin Martínez se encuentra becado por la USIL estudiando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.