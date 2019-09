Diego Maradona lamentó otra derrota de Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo que dirige, esta vez por 2-1 en su visita este lunes a Talleres de Córdoba, flamante escolta del líder Boca en la Superliga Argentina. El Diez sufrió su segunda derrota consecutiva y también se quejó del el fallo del árbitro Hernán Mastrángelo polémico penal que sentenció Dayro Moreno. El video se ha viralizado en YouTube.

“Me agarró una amargura porque lo teníamos, pero vino ese penal… Siempre hay suspicacias con los penales. Y a nosotros nos pasan al frente con un penal… No me gusta, a mí me gusta que el árbitro dirija bien para los dos”, dijo Maradona apenas concluyó el cotejo en Córdoba, donde fue recibido como un ídolo por dirigentes, hinchas y jugadores locales, tal como se aprecia en las imágenes de YouTube.

“Talleres fue un buen adversario, lastima que el árbitro se entromete en dos equipos que quieren jugar al fútbol. Con Mastrángelo no se puede, nació malo, es malo y va a morir malo”, agregó el ‘Pelusa’. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Jonathan Menéndez (11) y el colombiano Dayro Moreno (77, de penal) anotaron los goles para la victoria de la 'T', que dejó otra vez con las manos vacías al Lobo, al que no le alcanzó el descuento de Manuel Guanini (48).

Con este resultado, Gimnasia y Esgrima La Plata sigue sumergido en el fondo de las posiciones, con apenas un punto y seis derrotas en fila, además de estar último también en la temida tabla de los promedios, con un panorama complicadísimo en la lucha por seguir en primera. En la próxima fecha, recibirán en el bosque de La Plata a River Plate.

