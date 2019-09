La radical respuesta del presidente de Santos FC sobre el físico de Christian Cueva

Jose Carlos Peres, presidente del Santos FC volvió a opinar sobre la situación que atraviesa Christian Cueva en el club brasilero. El volante de la selección peruana no goza de los minutos esperados.

El presidente del Santos FC brindó una entrevista a Radio Bandeirantes de Brasil, en la cual reveló que el volante de la selección peruana no se encontraba en el mejor estado físico cuando llegó al Peixe.

“Cuando contratamos a Christian Cueva, la pretemporada ya había pasado y él venía de una ciudad con mucha nieve como Krasnodar. Por lo tanto, no pudo llegar al nivel de otros futbolistas en materia de condición física", comentó Jose Carlos Peres.

"Si bien jugó el segundo tiempo contra Flamengo y se le vio a punto, considero que no trascendió. El cuerpo técnico tiene sus razones para no usarlo, acá no existen fricciones”, indicó el presidente del Santos FC sobre Christian Cueva.

Christian Cueva, después de casi cuatro meses, pudo jugar un partido con la camiseta del Santos FC en el Brasileirao. El volante peruano disputó los últimos minutos del partido ante el Flamengo.

Jorge Sampaoli, entrenador del Santos FC, mandó al peruano a la cancha en el minuto 68 para que reemplazara a Sasha. Christian Cueva fue amonestado y tuvo un par de intervenciones sin trascendencia en el ataque del club brasilero.