No aguantó: Zidane mostró su molestia por las constantes lesiones de sus jugadores

Las lesiones, un mal que parece haberse ensañado con los jugadores del Real Madrid esta temporada, han hecho estallar a Zinedine Zidane, estratega merengue. El técnico francés no pudo ocultar su molestia ante el anuncio de una nueva baja para su equipo, esta vez, en la figura del lateral Ferland Mendy.

“Voy a decir lo mismo, preocupado no estoy, pero sí me molesta muchísimo porque no los quiero lesionados. Me molesta verle otra vez fuera porque además estaba jugando bien. Espero que sea poca cosa lo de Mendy”, mencionó ‘Zizou’.

El ex defensor del Lyon se suma así a una lista en la que también se encuentran Isco, Luka Modric y Marcelo, además de Marco Asensio, cuya lesión es la más grave de todas, pues podría dejarlo fuera de las canchas por toda la temporada.

Con Mendy, ya son once los jugadores que han sufrido molestias en un periodo de solo tres meses. Pero, pese a que muchos apuntan a un mal trabajo hecho por Grégory Dupont, nuevo preparador físico del equipo, el propio Zidane se ha encargado de defender a su compatriota.

"No ha cambiado mucho con el nuevo preparador físico. Son gente muy válida, muy profesional, que ha hecho muchas cosas. Creo en la gente con la que yo trabajo”, expresó el galo.

Para Zidane, la causa sería más bien la apretada agenda que tienen sus jugadores.“Hay muchos factores que influyen. El futbolista actual, y sobre todo en el Real Madrid, tiene que jugar cada tres días. Antes había menos partidos, ahora no hay tiempo para descansar. Un jugador no es una máquina, es una persona”, reflexionó.

Pese a todo, el entrenador blanco se mostró optimista con la situación de Marcelo, Modric e Isco, quienes, si bien no podrán llegar al partido de mañana ante el Osasuna, señaló que “están a punto” de regresar.