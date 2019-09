Barcelona vs Villarreal [EN VIVO ESPN]: hora y canal de TV por Internet para ver el partido

Barcelona cara a cara ante el Villareal EN VIVO desde el estadio Camp Nou (EN DIRECTO ONLINE por ESPN y Movistar LaLiga) este martes 23 a las 2:00 de acuerdo con el horario peruano en la fecha 6 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido y sus incidencias vía La República Deportes.

Con dos derrotas en cinco partidos disputados (sólo una menos que en toda la Liga pasada), el Barcelona recibirá el martes al Villarreal (7º) con la necesidad de una victoria en el Camp Nou para desactivar la amenaza de una crisis.

PUEDES VER La inesperada reacción de Van Dijk al ver la victoria de Lionel Messi en los premios The Best [VIDEO]

Es cierto que el Barça se ha mostrado hasta ahora muy sólido en su estadio, con goleadas ante el Betis y el Valencia (ambas por 5-2), el pobre desempeño de los azulgranas lejos de su templo (dos derrotas y un empate, además del 0-0 en Dortmund en la Champions) han hecho saltar todas las alarmas.

La derrota 2-0 del pasado sábado ante el recién ascendido Granada ha hecho mucho daño en la afición azulgrana, que podría volverse contra el equipo y la directiva en caso de un tropiezo en casa contra el Villarreal.

“El mundo del fútbol es así, entras en crisis en tres días y en tres días sales, eso es lo que tenemos que intentar, tenemos dos partidos e intentaremos sumar los seis puntos”, declaró este lunes el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, ante los dos próximos compromisos de los azulgrana, Villarreal y Getafe (el fin de semana).

Preguntado si ve su puesto amenazado, Valverde respondió: “Los entrenadores siempre nos la estamos jugando en cada partido. No es ninguna novedad ni para mí, ni para nadie. Hay una exigencia muy grande, en el caso del Barça mucho más. Los años anteriores en Liga siempre hemos ido con mucha ventaja y este año no hemos empezado bien. Tenemos que remontar”.

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: horarios para ver partido de LaLiga Santander

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Barcelona vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga Santander, entonces revisa la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Perú, mira el duelo por las señales de ESPN Sur y ESPN Play Sur.

- Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Internacional: Bet365

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga

- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

- Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: horarios para ver partido de LaLiga Santander

Podrás ver el partido de Barcelona vs. Villarreal por la sexta jornada de LaLiga Santander EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú: 2:00 p.m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Colombia: 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 2:00 p.m.

- Bolivia: 3:00 p.m.

- Venezuela: 3:00 p.m.

- Paraguay: 3:00 p.m.

- Chile: 4:00 p.m.

- Argentina: 4:00 p.m.

- Uruguay: 4:00 p.m.

- Brasil: 4:00 p.m.

- España: 9:00 p.m.

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: ¿Dónde ver los partidos de LaLiga Santander?

Si quieres seguir el Barcelona vs. Villarreal EN VIVO por Internet, La República Deportes realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.