Vicente del Bosque sobre Neymar: “No es ningún ejemplo de nada”

En el inicio de la presente temporada, Neymar Jr tocó un pico conflictivo tras enroscarse en una discusión con el PSG buscando su salida. Finalmente, no terminó por salir del club ‘parisino’ y permanecerá al menos este semestre en suelo francés.

En ese contexto, fue el exdirector técnico de la selección española Vicente del Bosque quien decidió opinar sobre la estrella brasileña de una forma particular.

“Hace muchas gilipolleces (tonterías) y no es ningún ejemplo de nada, pero como jugador es buenísimo”, declaró en primera instancia sin tapujos Del Bosque, en una entrevista que le brindó a la ‘Cadena Ser’ española.

Opinión que sirvió para afirmar que elegiría a Neymar por encima de Kylian Mbappé; delantero francés de 20 años que está llamado a ser el próximo jugador que tome el trono del fútbol mundial.

"Tiene cualidades para llegar a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, pero todavía le falta afinarse un poco. Le pasa como a Vinicius Jr., salvando las distancias”, señaló el exestratega español.

Por otra parte, Vicente del Bosque se refirió al galardón The Best que recibió Lionel Messi. “Messi es el mejor siempre, pero sin desmerecer a Ronaldo. El año pasado alguno se atrevió a decir que Cristiano estaba amortizado, que no pasaba nada que se fuera. Messi y Cristiano no tienen límites”, acotó.