Neymar da dos victorias a PSG y apunta a “ser el mejor futbolista del mundo”

Neymar, después del frustrado cambio de equipo, volvió a la oncena del París Saint Germain (PSG) y, en dos partidos consecutivos, les dio la victoria por la mínima diferencia. Tras ser el autor de estos últimos 6 puntos dio una entrevista y lo dijo todo.

“Cometí muchos errores y recuperar la confianza no es fácil. Cuando me frustro, me enfado, exploto y no me comunico correctamente. Trato de mejorarlo”, señaló la estrella brasileña a un medio internacional.

El jugador de la Selección de Brasil, conjunto en el que se ausentó durante la última Copa América, confesó que los problemas físicos afectaron su rendimiento. “Tuve dos lesiones graves en dos años y me mantuvieron fuera del fútbol durante casi seis meses. Perdí el ritmo. Pero las lesiones también son parte de carrera de un profesional, solo tenemos que prepararnos para evitar que sucedan y estoy trabajando mucho en lo físico”, contó.

“Me he equivocado varias veces y he recuperado la confianza a cambio de un alto precio, pero es normal. Gracias a estas cosas se aprende y tengo claro lo que quiero. Quiero ser el mejor futbolista del mundo”, agregó el habilidoso exdelantero del FC Barcelona.

Neymar, ahora, con su victorioso retorno, muestra síntomas de reconciliación con el París Saint Germain, equipo que, hasta hace unos meses, le había dado luz verde para irse, siempre y cuando, se paga un exorbitante monto. El crack, de todas formas, tiene como principal objetivo volver a su estado natural para cosechar más trofeos y encabezar la lista de los mejores jugadores del planeta.