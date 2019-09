Milán

En el olimpo de la historia del fútbol, Lionel Messi ya tiene un lugar asegurado. El tiempo pasa y la calidad del astro argentino sigue intacta, desafiando a la edad y a los que hablan de una nueva era que todavía no llega. La ‘Pulga’ ha ganado por primera vez The Best de la FIFA, que premia al mejor jugador de la temporada.

Las apuestas apuntaban al holandés Virgil Van Dijk, campeón de la Champions con el Liverpool y elegido mejor jugador de la Premier League y mejor jugador de Europa para la UEFA pero las votaciones terminan inclinando la balanza a favor de Messi.

Los capitanes (377 puntos), entrenadores (379 puntos) y el voto popular (1.359.728 puntos) eligieron a la ‘Pulga’, mientras que la prensa eligió a Van Dijk y luego al argentino.

Messi le dedicó el premio a su familia. “Quiero agradecer a todos los que votaron por mí. Es una noche especial porque tengo la suerte de tener a mi mujer y a dos de mis hijos aquí. Verlos ahí y disfrutar este momento con ellos es algo único. No tiene precio. Son dos enamorados del fútbol y están enloquecidos con todos los jugadores que tienen alrededor”, dijo la ‘Pulga’ con una sonrisa tatuada en el rostro. Este es el sexto premio a mejor jugador de la FIFA (antes 2009, 2010, 2011 y 2012 y 2015) que gana y le saca uno de ventaja a Cristiano Ronaldo, quien no fue a la ceremonia aduciendo una lesión.

La ‘Pulga’ ganó la Liga Española con el Barcelona, además de llegar a la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Champions League, donde cayeron ante el Liverpool. Marcó 51 tantos y tuvo 22 pases de gol en todas las competiciones, ganando también su sexta Bota de Oro. Con la selección argentina terminó tercero en la Copa América tras vencer a Chile en el duelo por el bronce.

Messi, siempre The Best para muchos, se queda con el trofeo que le faltaba.

¿Sabía que...?

Reciente. The Best fue creado en el 2016 por la FIFA. Cristiano Ronaldo ganó los dos primeros premios, mientras que el año pasado lo ganó Luka Modric, luego de llevar a Croacia hasta la final del Mundial Rusia 2018.