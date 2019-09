Lionel Messi sobre Ansu Fati: “Es un futbolista fantástico, pero hay que llevarlo de a pocos”

Ansu Fati es el jugador revelación de la temporada en España, y Lionel Messi es consciente de ello. El futbolista argentino habló sobre su socio en el Barcelona durante una entrevista con el portal de la FIFA, luego de hacerse con el premio The Best a Mejor Jugador, en la que mencionó su deseo de que se sepa llevar a la joven promesa.

“Ansu Fati me llamó la atención desde la primera vez que lo vi entrenar, me gusta mucho y trato de apoyarlo. Es un futbolista fantástico y tiene lo que hay que tener para triunfar, pero hay que llevarle poco a poco, sin presión, como hicieron conmigo cuando empecé. No podemos olvidar que solo tiene 16 años”, declaró Lionel Messi.

También hizo una comparación con su propia historia, y se mostró agradecido con los compañeros que lo apoyaron en sus inicios en el Barcelona. “Ronaldinho y Rijkaard me trataron muy bien. Todo el equipo en realidad. Todos me ayudaron, en especial el entrenador dejándome fuera aunque yo me enfadara. Ahora que soy mayor entiendo que fue lo mejor para mí y siempre estaré agradecido por ello”, señaló.

En otro momento de la conversación, Messi aprovechó para aclarar que la naturaleza de la rivalidad que sostiene con Cristiano Ronaldo es meramente futbolística y explicó el origen de esta.

"Ansu Fati es un futbolista fantástico y tiene lo que hay que tener para triunfar", expresó el astro argentino. Créditos: EFE

“Fue una enorme rivalidad deportiva en España. Él jugaba en Real Madrid, yo en Barcelona, y ambos ganábamos premios individuales. La gente piensa que también llevamos esa rivalidad a lo personal, pero no es así. Queremos lo mejor para nuestros equipos y a ninguno nos gusta perder, de ahí nace toda nuestra rivalidad", confesó.

Más adelante, volvió a expresar palabras de aliento para Fati. “Debe seguir disfrutando y que el ruido no tenga un impacto negativo en él, porque tiene la calidad para ser de los mejores", concluyó.