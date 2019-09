Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: el once ideal del FIFA The Best 2019

Como es tradicional en cada edición, la FIFA dio a conocer el once ideal de la temporada en la ceremonia de los premios The Best. El voto de los técnicos y capitanes de las selecciones miembros de la FIFA, además de los de periodistas especializados y fanáticos de todo el mundo, determinó a los once integrantes del mejor equipo del año.

En esta oportunidad, el equipo estuvo dominado por jugadores del Real Madrid. Cuatro futbolistas blancos forman parte del once ideal: Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Eden Hazard. Un caso curioso si se tiene en cuenta que la temporada pasada fue infructífera para la “Casa Blanca”, pues no logró conseguir título alguno.

El Barcelona, por su parte, aporta a Lionel Messi, ganador del premio a Mejor Jugador de este año, y a Frenkie de Jong, una de sus más recientes incorporaciones y quien destacó por su grata temporada en el Ajax.

Igual número de representantes tienen la Juventus y el Liverpool. Por la “Vecchia Signora” figuran el holandés Matthijs de Ligt, recién llegado esta temporada, y el portugués Cristiano Ronaldo, quien no acudió a la ceremonia. En tanto, el campeón de Europa dijo presente por medio del portero Allison y el defensor Virgil Van Dijk.

Por último, el PSG se vio representado por Kylian Mbappé, una de sus máximas figuras. Neymar, otro gran candidato para aparecer en la nómina, finalmente quedó fuera de la lista.

Como anécdota, cabe señalar que en la foto oficial figuran solo diez futbolistas, ante la ausencia de Cristiano Ronaldo. Incluso, su presentación fue omitida al momento de dar a conocer a los jugadores elegidos.

Aquí la lista completa: