Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO ONLINE: partidazo por la fecha 6 de la Liga Santander

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue un nuevo partido del club ‘merengue’ por la fecha 6 de la Liga Santander 2019-20, este miércoles 24 de septiembre, desde las 14:00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Asimismo, La República deportes realizará una transmisión EN VIVO del partido Real Madrid vs. Osasuna, dónde podríamos ver en acción a Eden Hazard. En el streaming encontrarás: horario del partido, link para ver la Liga Santander, alineaciones confirmadas y el primer gol con la camiseta ‘merengue’ de Hazard.

Real Madrid quiere demostrar ante su similar del Osasuna que lo sufrido en París fue solo un tropiezo y confirmar la buena imagen que dejaron en el choque contra el Sevilla en el ‘Sánchez Pizjuán’.

El desempeño mostrado contra el Sevilla es la que quiere prolongar Zinedine Zidane. Sin embargo, el estratega 'merengue' tiene la obligación de rotar en este duelo por el desgaste de haber jugado partidos seguidos contra el PSG y los andaluces, respectivamente.

La defensa del Real Madrid frente al Osasuna será nueva. Nacho Fernández sería de la partida; mientras que, Eder Militao entrará a reforzar la zaga. Asimismo, no se descarta un respiro para Dani Carvajal.

En la medular, el uruguayo Fede Valverde comenzaría las acciones para darle descanso al brasileño Casemiro. Lucas Vázquez o Vinicius Jr entrarían en la zona de ataque, acompañando al ariete serbio Luka Jovic, quien sale en busca de sus primeros goles vistiendo la equipación blanca.

Por su parte, Osasuna buscará dar el batacazo y lograr su segunda victoria como visitante de la temporada. Su director técnico Jagoba Arrasate no ve como un problema las bajas de Oier, David García y Adrián, si no como la oportunidad de brillar para otros elementos del plantel.

Con tres goles recibidos en cinco fechas, Osasuna es de los más fiables de la Liga Santander, pero su DT ve clave para puntuar en terrenos como el Bernabéu “tener eficacia” y afinar su puntería frente al pórtico rival.

Real Madrid vs. Osasuna: previa

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: últimos 5 partidos entre ambos

Real Madrid no ha perdido en sus últimos ocho partidos ante Osasuna en La Liga (6V 2E). Su última caída fue en ‘Pamplona’ en enero del 2011.

Real Madrid 2-0 Osasuna (Copa del Rey- Ida 2014)

Osasuna 0-2 Real Madrid (Copa del Rey - Vuelta 2014)

Real Madrid 4-0 Osasuna (Liga Española 2014)

Real Madrid 5-2 Osasuna (Liga Española 2016)

Osasuna 1-3 Real Madrid (Liga Española 2017)

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: horarios para ver partido de LaLiga Santander

Podrás ver el partido de Real Madrid vs. Osasuna por la sexta jornada de LaLiga Santander EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú: 2:00 p.m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Colombia: 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 2:00 p.m.

- Bolivia: 3:00 p.m.

- Venezuela: 3:00 p.m.

- Paraguay: 3:00 p.m.

- Chile: 4:00 p.m.

- Argentina: 4:00 p.m.

- Uruguay: 4:00 p.m.

- Brasil: 4:00 p.m.

- España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: canales para ver partido de LaLiga Santander

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO por LaLiga Santander, entonces revisa la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Perú, mira el duelo por las señales de DirecTV Sports.

