Barcelona vs. Villareal EN VIVO HOY por La Liga desde el Camp Nou vía ESPN

Barcelona recibe HOY al Villarreal por la jornada 6 de La Liga Santander en el Camp Nou desde las 14:00 horas (Perú) por la señal de ESPN y ESPN Play. Lionel Messi, reciente ganador de FIFA The Best, podría jugar desde el arranque del partido.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, restó importancia al mal arranque de temporada de su equipo en La Liga recordando que “en el mundo del fútbol se habla de crisis en tres días”, y que “en tres días sales de la crisis".

Por eso, considera esta semana, en la que el Barcelona tiene un doble enfrentamiento ante el Villarreal y Getafe en la competición doméstica, una oportunidad para “sumar seis puntos y estar más tranquilos”.

Valverde reconoció que su equipo “no está teniendo muy buen juego de ataque”, sobre todo como visitante, pero matizó la estadística que le señala como el más goleado del campeonato.

“Si atacas bien es que estás bien colocado y te pueden sorprender menos a la contra. La estadística de ser el equipo que más ha encajado hay que tenerla en cuenta, pero también tenemos que ponerla entre comillas. Tampoco es normal que nos piten tres penaltis, porque antes no nos llegaban. Y Valencia y Betis no han hecho goles, pero hemos dominado mucho esos partidos”, reflexionó.

Respecto a las pocas ocasiones que el Barcelona genera en faceta ofensiva, Valverde descargó de responsabilidad a Antoine Griezmann y su baja participación en ataque: “No es por él u otro jugador, es una cuestión global. Los delanteros tienen que entrar en juego”.

En este sentido, confía que la vuelta de Ousmane Dembélé. tras la lesión, les pueda ayudar. “Es un jugador desequilibrante del que esperamos muchas cosas, porque nos lo puede dar”, comentó sobre el punta francés.

Además de Dembélé, la otra novedad de la convocatoria para medirse mañana al Villarreal es la del centrocampista Carles Aleñá, que sustituye a Ivan Rakitic, después de su mal partido en Los Cármenes.

“Rakitic no está tocado. Es una cuestión de jugadores, ya que tenemos muchos y hay que rotar”, comentó el preparador extremeño cuando fue preguntado por la ausencia del internacional croata.

Otro de los señalados ante el Granada fue Junior Firpo, a quien Valverde sustituyó al descanso tras fallar en el primer tanto local. “Junior está en Primera División y fue titular. Aquí todos nos equivocamos. El entrenador se puede equivocar y el jugador también. Nadie acierta permanentemente”, aclaró sobre el cambio del lateral.

En la convocatoria repite el delantero del juvenil Ansu Fati, pero se cae el punta del Barça B Carles Pérez. Sin embargo, Ernesto Valverde confirmó que ambos “se quedan en el primer equipo” definitivamente.

El técnico del conjunto azulgrana cree que para analizar la situación por la que atraviesa el equipo “hay que centrarse en esta temporada y no irse a la pasada”, rechazando de este modo la tesis que señala que el Barcelona todavía está acusando el partido de Anfield en el que cayó eliminado de la Liga de Campeones cuando ya se veía en la final.

Pero sí reconoció que al Barcelona le está costando arrancar, aunque confía en que mañana, con la ayuda del Camp Nou, pueda darle la vuelta a la situación. “Marcar al principio cambia el partido. Para nosotros es fundamental que no nos marquen en el inicio y poder abrir la lata pronto. El público siempre nos ha apoyado en estos partidos”, concluyó.

Barcelona vs. Villarreal: Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann.

Villarreal: Asenjo, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà, Manu Trigueros, Anguissa, Cazorla, Moi Gómez, Toko Ekambi o Chukwueze y Gerard Moreno.