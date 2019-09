Cristal, Alianza y Universitario en sus tiempos de cambio

"Nada es inalterable, solo el cambio es lo único que permanece en el tiempo, incondicional", dice una canción de rock argentino cuyo mensaje sigue causando incomodidad en un ambiente que, para bien o para mal, está acostumbrado a un status quo en el que cualquier tipo de modificación provoca inquietud.

Sin embargo, lo que se está viviendo en el fútbol peruano no es una situación ordinaria. Los tres clubes grandes del país, Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, están pasando de manera simultánea por cambios radicales en su dirección institucional. Tres casos diferentes que navegan entre la esperanza y la incertidumbre, pero que tienen algo en común, todos tienen un ansioso grupo de hinchas que estarán más que atentos al devenir de sus respectivos equipos.

Sporting Cristal

La noticia de la semana fue la venta del club celeste al grupo empresarial Innova Sports. No era secreto para nadie las intenciones de venta por parte el directorio de Backus-AB InBev, al menos tres propuestas serias se debatieron para finalmente elegir al conglomerado representado por Joel Raffo Olcese, Carlos Gonzales Berastain (hijo del popular ‘Chalaca’) y Enrique de la Piedra Yepez. Si bien es cierto, los rumores de un cambio de dueños estuvieron latentes desde hace años, la manera rápida en que se dio tomó por sorpresa a propios y extraños.

Innova Sports no son nuevos en el fútbol, no obstante las alarmas se prendieron en el hincha 'rimense'. Las principales preocupaciones abarcan un posible cambio en la identidad del club. Raffo comandó una no muy prolija conferencia de prensa en la que afirmó que no se cambiará el nombre de la institución y que se continuará con el proyecto, aunque la falta de profundidad en temas específicos ha dejado lugar para que las dudas continúen en torno a la negociación, la cesión de la infraestructura, el plan de menores y un potencial conflicto de intereses con Agref (agencia de representación de futbolistas liderada por Gonzales y De la Piedra).

Alianza Lima

El trabajo que realizó la administración temporal de Alianza fue elogiada desde diversos sectores por su plan de pago en torno a la deuda concursal que iba de la mano con un proyecto de desarrollo del club. Es aquí donde aparece un grupo de exsocios que bajo el nombre de ‘Fondo Blanquiazul’ decide comprar la deuda a la Sunat para convertirse en máximo acreedor. Este 27 de setiembre se presentará en Junta de Acreedores a la nueva administración, cuya carta de presentación es el plan a futuro que liderará Víctor Hugo Marulanda, la finalidad es reforzar el trabajo en menores para convertir al club en un exportador de jugadores.

Universitario

Tal vez el caso más complicado de los tres. La institución ‘crema’ se encuentra en medio de una disputa entre la gestión anterior (comandada por Carlos Moreno) con la administración entrante (Solución y Desarrollo). Acusaciones de trabas y sabotajes van de un bando para otro mientras que deportivamente, el club lucha en los primeros lugares. El último episodio de este entredicho tiene a la gerencia de comunicaciones de Universitario creando nuevas cuentas de redes sociales ya que los encargados salientes no les han dado las contraseñas. Cada día se conoce de una nueva puya en un altercado que no tiene cuando acabar y que incluso puede llegar a tribunales. Esto, en torno a una monumental deuda concursal y un fantasma de liquidación rondando la sede crema.

Con los tres equipos teniendo posibilidades de levantar el título este año, un partido aparte se juega en las oficinas y solo el futuro nos dirá cuál asume este encuentro con la seriedad requerida. Esta es una final que ninguna de las instituciones se puede permitir perder.