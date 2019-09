Silvio Valencia emite polémico comentario sobre el hincha de Sport Boys que entra gratis [VIDEO]

Silvio Valencia una vez más se encuentra en el torbellino de la polémica. El comentarista ha recibido la crítica de la hinchada del Sport Boys al alegar que si no tienen para el menú, menos tendrán para comprar entradas para asistir a ver a la Misilera.

Estas declaraciones las virtió en el programa deportivo de Best Cable en la previa del duelo entre el conjunto ‘rosado’ y el UTC de Cajamarca. Silvio Valencia no midió sus palabras y hoy es criticado en las redes sociales.

“En el Callao los chicos andan con 5 o 3 soles, no van a tener un plato de comida. Pero Sandro, no tienen para la entrada, esa gente no tiene, en el Callao no tienen para pagar una entrada, menos van a tener para pagar un menú”, fueron las declaraciones del Valencia.

Esto en relación a que la administración del Sport Boys decidiera abrir las puertas del Estadio Miguel Garu del Callao para que su hinchada ingrese de manera gratuita.

PUEDES VER Sport Boys saca un importante triunfo de local y vence 2 a 1 al Deportivo Municipal

Esta medida fue tomada para que el técnico argentino José Vivas y sus pupilos sientan el apoyo de su hinchada ante el difícil momento que están viviendo en la Liga 1 Movistar. Al parecer hizo efecto, Sport Boys atraviesa en buen momento de cuatro triunfos consecutivos en el Torneo Clausura 2019 y sigue en la lucha para salir de la zona del descenso.