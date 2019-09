Mauro Icardi revela cómo es su relación con Lionel Messi y lo que atravesó en el Inter de Milán [VIDEO]

Mauro Icardi brindó una entrevista a Canal+ de Francia, donde el delantero argentino habló de su llegada al PSG y por qué tomó la decisión de abandonar el Inter de Milán tras siete años en el club italiano. El flamante compañero de Neymar también reveló cómo es su relación con Lionel Messi.

“Estaba en mi séptimo año en el Inter., y mi sueño era jugar en la Champions League con el Inter, lo cual hice la temporada pasada, pero nunca ganamos nada”, indicó Mauro Icardi.

“Pensé que había llegado el momento de ir a un club ganador, uno que sea un desafío, y ganar títulos. Es hora de que empiece a ganar. La verdad es que PSG es un equipo lleno de campeones, y eso es lo que quería", comentó Mauro Icardi sobre la decisión de aventurarse en la liga francesa.

Sobre su relación profesional con Wanda Nara el delantero reveló que tenerla como agente “es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos”.

“He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter”, confesó Mauro Icardi sobre su desempeño futbolístico.

“¡Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con mi ex compañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamoras!”, agregó el delantero argentino sobre su polémica relación sentimental.

Finalmente, Mauro Icardi habló de la relación que mantiene con Lionel Messi. "He jugado con él lo conocí cuando estaba en la academia de Barcelona, hace muchos años. Lo conozco y no creo que sea cierto, pero no puedo evitar que la gente lo diga. Le agradezco mucho y dudo que sea cierto ", confirmó el delantero del PSG.