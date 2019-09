Juventus vs. Brescia EN VIVO: por la quinta fecha de la Serie A

Juventus cara a cara ante Brescia EN VIVO desde el Estadio Mario Rigamonti (EN DIRECTO ONLINE por ESPN y Movistar+) este martes 23 a las 2:00 de acuerdo con el horario peruano en la fecha 5 de la Serie A. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido y sus incidencias vía La República Deportes.

La Juventus, segundo a dos puntos del Inter, se desplaza el martes a Brescia, donde se reencontrará con un viejo conocido del campeonato italiano, Mario Balotelli, que debutará con el equipo de su ciudad natal tras haberse puesto en forma, luego de no haber jugado desde el mes de mayo, cuando fue expulsado en un partido del Marsella, su anterior equipo.

El técnico Eugenio Corino confirmó que Balotelli estará con el equipo, aunque no precisó si le hará jugar como titular.

Si bien Balotelli ha asegurado que "me he entrenado estas semanas como nunca antes" para recuperar la forma, tendrá que jugar muy bien y, sobre todo, marcar muchos goles si quiere formar parte de la selección italiana que dispute la Eurocopa el próximo mes de junio.

La Juventus, que no podrá contar con su estrella Cristiano Ronaldo, lesionado en los aductores, necesita los puntos para no dejar escapar al Inter, pero no lo tendrán fácil ante un Brescia recién ascendido que ha logrado ya dos victorias en este campeonato.

Por su lado, el estratega de la vecchia signora, Maurizio Sarri confirmó las variantes que realizará. “En este momento la tendencia es a jugar más, por parte de todos los equipos. Pero después de diez partidos eso puede cambiar, por lo que veremos dentro de algunas semanas”.

