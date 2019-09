Diario argentino se burla de Cristiano tras coronación de Messi en The Best 2019 [VIDEO]

El lunes 23 de setiembre se realizó la ceremonia de FIFA The Best 2019, donde se premió a los mejores futbolistas y entrenadores en la rama masculina y femenina. El gran ganador del evento fue el argentino Lionel Messi, quien fue catalogado como el “mejor jugador”.

Entre los candidatos a ganar en esta categoría se encontraba el portugués Cristiano Ronaldo, quien prefirió no asistir a FIFA The Best 2019 debido a unas molestias en los aductores. Para su mala suerte, no obtuvo el tan ansiado galardón, pero la selección de su país, vía Twitter, señaló que él es “el mejor”.

La selección de Portugal publicó una fotografía en la que Cristiano Ronaldo aparece con la camiseta de su país y con los brazos alzados en señal de triunfo.

A los pocos minutos, el diario argentino Olé aprovechó esta publicación para mofarse de la derrota de Cristiano Ronaldo. Resulta que el medio en mención compartió la imagen del portugués con un emoticón riéndose.

Como era de esperarse, miles de cibernautas compartieron el polémico tuit del diario Olé y también dejaron sus mensajes. Algunos de estos para criticar a Cristiano Ronado y otros para defenderlo.

Cabe mencionar que los tres nominados a “mejor jugador” en FIFA The Best 2019 fueron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk. El argentino obtuvo 46 puntos, el holandés recibió 38 y el portugués 36.