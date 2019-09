El pretexto de Cristiano Ronaldo para ausentarse de la ceremonia FIFA The Best 2019

A pesar de no haber alcanzado el ansiado premio al mejor futbolista, Cristiano Ronaldo supo ingeniárselas para hacer noticia en la ceremonia de los premios The Best. Sucede que el portugués, nominado para el galardón junto a Lionel Messi y Virgil Van Dijk, decidió no asistir a la premiación, lo que causó la sorpresa de los organizadores y el público en general.

La noticia causa aún mayor extrañeza teniendo en cuenta que la ciudad en la que actualmente reside el luso, Turín, está ubicada relativamente cerca de la sede en la que se desarrolló la ceremonia, el teatro La Scala de Milán.

PUEDES VER Diario argentino se burla de Cristiano tras coronación de Messi en The Best 2019 [VIDEO]

No obstante, algunas informaciones proporcionadas por la prensa italiana deslizarían la posibilidad de que el futbolista decidió faltar al evento para recuperarse de una lesión. El propio Maurizio Sarri, entrenador de la Juventus, manifestó su preocupación por el estado del portugués: “Cristiano tiene unas pequeñas molestias en los aductores y estaré pendiente de sus condiciones”, señaló.

Justamente, esto habría provocado que el técnico decidiera no incluirlo en la lista de convocados para el partido contra el Brescia por la fecha 5 de la liga italiana. "En el último entrenamiento previo al partido tomaré unas decisiones sobre quiénes alinear", añadió Sarri.

Pese a que el premio se lo terminó llevando su archirrival, Lionel Messi, “CR7” igualmente logró un reconocimiento al ser incluido en el equipo ideal de la FIFA junto a jugadores como el propio Messi, Kylian Mbappé, y su compañero en la Juventus, Matthijs de Light.