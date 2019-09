The Best 2019 EN VIVO: sigue la premiación a los mejores futbolistas desde Milán, EN DIRECTO

The Best 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | La ceremonia de entrega de los premios The Best FIFA tendrá cita este lunes 23 de setiembre en donde se conocerán a los mejores futbolistas de la temporada 2019. Esta gala podrá ser seguida en vivo a través de los distintos canales de Internet y en La República te llevaremos minuto a minuto todas las incidencias desde Milán, Italia.

Jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgill Van Dijk, Allisson y entrenadores como Pep Guardiola, Jurgen Kloop y Mauricio Pochettino, se reunirán en Teatro alla Scala de Milán para conocer a los ganadores de las nueve categorías que se disputan.

Durante este evento de la FIFA también se conocerá al ganador del Premio Puskas, que reconoce al mejor gol del año y que está siendo disputado por Lionel Messi (FC Barcelona), Juan Fernando Quintero (River Plate) y Daniel Zsori (Debecren).

Horarios de transmisión del ‘The Best 2019’

El evento iniciará a la 1.00 p. m. (hora peruana) en vivo y para los siguientes países en estos horarios:

Argentina 3.00 p. m.

Chile 3.00 p. m.

Uruguay 3.00 p. m.

Brasil 3.00 p. m.

Bolivia 2.00 p. m.

Paraguay 2.00 p. m.

Venezuela 2.00 p. m.

Ecuador 1.00 p. m.

Colombia 1.00 p. m.

México 1.00 p. m.

España 10.00 p. m.

Italia 10.00 p. m.

Canales que transmiten el The Best 2019

Para ver en vivo la gala de los Premios The Best FIFA 2019 debes sintonizar el canal 621 de DirecTV para la señal SD o el 1620 en HD, a partir de la hora de inicio de tu país.

Jugadores de los mejores equipos de fútbol y entrenadores buscarán alzar una de las estatuillas. Foto: FIFA

Cómo seguir por Internet la gala ceremonia de los Premios The Best 2019

También podrás seguir EN VIVO todos los pormenores de este evento del fútbol mundial a través del canales oficiales de Youtube y Facebook de la FIFA.

Asimismo, La República realizará una cobertura minuto a minuto de todas las incidencias que ocurran en esta ceremonia que premiará a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada 2019.

PUEDES VER Se conocieron a los finalistas de los premios The Best FIFA Football Awards 2019

Nominados a los ‘The Best 2019’

Premio The Best al jugador de la FIFA

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Virgil van Dijk

Ronaldo, Messi y Van Dijk se disputan este trofeo. Foto: FIFA

Premio The Best a la jugadora de la FIFA

Lucy Bronze

Alex Morgan

Megan Rapinoe

Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino

Pep Guardiola

Jürgen Klopp

Mauricio Pochettino

Guardiola, Klopp y Pochettino buscan la estatuilla a mejor entrenador de un equipo de fútbol masculino. Foto: FIFA

Premio The Best al entrenador/a de la FIFA de fútbol femenino

Jill Ellis

Phil Neville

Sarina Wiegman

Premio The Best al portero de la FIFA

Alisson

Ederson

Marc-Andre Ter Stegen

Premio The Best a la portera de la FIFA

Christiane Endler

Hedvig Lindahl

Sari Van Veenendaal

Premio a la afición de la FIFA - Fan Award

Silvia Grecco

Justo Sánchez

Aficionados de los Países Bajos

Premio Fair Play de la FIFA

No hay nominados. Durante la ceremonia se conocerá al ganador.