¿Cuáles son las diferencias entre el ‘The Best’ y el ‘Balón de Oro’?

Los trofeos son la coartada perfecta par premiar a las personas que lograron sus objetivos. El fútbol, en este caso, no es ajeno a esta retribución a los miembros del deporte rey. Antes, el Balón de Oro era el único galardón. Ahora, también existe el premio The Best. ¿En qué se diferencian?

El Balón de Oro había nacido de la unión entre la FIFA y France Football en el 2010. La coalición se conservó desde el 2015, fecha en la que la ruptura de ambos bandos provocó que la FIFA creará su propia premiación: The Best.

¿Quién entrega cada premio y cómo el proceso de votación?

En el caso del Balón de Oro, nominación ahora encabezada solo por el equipo editorial France Football, se contemplan dos fases. La primera consiste en elaborar un listado de 30 nominados, los mismos nombres que serán publicados el próximo 21 de octubre. En la segunda etapa, un periodista especializado y un jurado selecto eligen a 5 de los 30 enlistados para, posteriormente, seleccionar de ellos al mejor jugador.

Los premios The Best, ahora, liderado por la FIFA , también tiene dos fases. La primera fase consiste en escoger 10 nominados por cada grupo: mejor jugador, mejor jugadora, mejor entrenador masculino y al mejor entrenador o entrenadora femenina. Después de este cotejo de un panel de expertos, en la segunda fase, pueden participar un periodista especializado por país, aficionados a través del Internet y los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales.

¿Qué temporadas deportivas se evalúan?

“Los logros desde el 16 de julio de 2019 al 19 de julio de 2019 incluido los hombres y del 25 de mayo al 7 de julio de 2019 para las mujeres”, se indican en las bases de los premios The Best. “De acuerdo al rendimiento en el campo y el comportamiento general dentro y fuera del campo”, también dice.

En el Balón de Oro la situación es distinta. Los tres criterios que se usan en este certamen son: las actuaciones individuales y colectivas (títulos logrados) durante el año, la clase de jugador y la carrera del jugador.

Categorías de los premios

Los premios The Best tienen 11 categorías:

Mejor jugador FIFA

Mejor jugadora FIFA

Mejor entrenador masculino

Mejor entrenador/a femenino

Mejor guardameta masculino FIFA

Mejor guardameta femenina FIFA

Premio Puskás

Premio a la mejor afición

Premio Fair Play

FIFA FIFPro World 11 masculino

FIFA FIFPro World 11 femenino

Por su parte, el Balón de Oro, aparte de escoger al mejor futbolista agregó dos sección más. Trofeo Kopa que es para futbolistas jóvenes y que ganó el año pasado Kylian Mbappé y el Trofeo Yashin, recién creado y que sirve para escoger al mejor arquero.

¿Cómo son los trofeos?

El Balón de Oro tiene forma de pelota y está bañado como lo dice: de oro. Además mide 31 centímetros de alto y 23 de largo y ancho. Los premios The Best, en cambio, está bañado en plata, tiene una forma de envase cilíndrico. Este mismo galardón pesa 6,4 kilos y mide 31 centímetros de alto.