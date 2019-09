Entrenador de Sport Huancayo explotó contra las condiciones que favorecen a equipos de Lima [VIDEO]

Universitario de Deportes ganó por 1-0 a Sport Huancayo con gol de penal de Alejandro Hohberg y se convirtió en el único líder del Torneo Clausura 2019. Sin embargo, el entrenador del ‘Rojo Matador’, Carlos Ramacciotti se mostró muy molesto por el triunfo crema durante la conferencia de prensa.

“Me quedó feliz con mi plantel, con ellos 10 puntos porque dieron todo. La bronca es grande porque no entiendo por qué somos nosotros los perjudicados. No entiendo por qué un equipo tan grande, con tanta hinchada que está haciendo las cosas bien necesita de estas cosas para ganar un partido”, comenzó criticando el estratega argentino.

"Si todo el mundo vio que en el primer tiempo nos cometieron un penal, ¿por qué no lo cobraron? ¿Y por qué nos cobran ese penal en contra al final? Cuando le voy a hablar me saca la roja cuando yo no le falté el respeto. Tengo muchas dudas. Pero igual vamos a seguir dando dolor de cabeza a pesar de lo difícil que es jugar contra estos equipos", agregó.

Por otro lado, Ramacciotti arremetió contra los organizadores del torneo por programar en el horario nocturno, los partidos ante clubes de Lima, llámese Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

“Tenemos ganas de conseguir algo importante desde una provincia. Jugar a las 8 de la noche, todos los partidos, basta el que programa. ¡No nos favorece! Nosotros no practicamos nunca a las 8 de la noche, entrenamos a las 10 de la mañana y tres de la tarde. Basta de jugar contra todos los equipos de Lima a las 8 de la noche como lo hicieron. ¡Basta ya!”, concluyó.