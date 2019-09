Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DirecTV Sports: chocan por la fecha 5 de La Liga Santander

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 5 de La Liga Santander 2019/2020, HOY desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y beIN Sports.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

El Ramón Sánchez Pizjuán se presenta como la ocasión más propicia para que el Real Madrid (6° con 8 puntos) levante cabeza tras su dolorosa derrota en la Champions League (3-0 ante el PSG). Sin embargo, también se presenta una estadística no propicia en un estadio donde perdió en siete de sus diez últimas visitas ligueras.

Al Real Madrid, Zidane le busca una vuelta de tuerca sin renunciar a protegerse, como ya hizo en pretemporada, con un sistema con tres centrales o pasar a un trivote más defensivo en el centro del campo con el regreso de Fede Valverde ya recuperado. Por ahí perdió la batalla de París, condicionado por la mala planificación de la plantilla y las bajas en la medular.

El fútbol no entiende de memoria, solo de presente, y Zidane comienza a convivir con el nombre de José Mourinho como el salvador a la primera crisis del curso, que no es más que la continuación de lo vivido la pasada temporada. La encara con las importantes bajas de Modric, Isco, Marco Asensio y Marcelo. Recupera al capitán Sergio Ramos y Nacho.

Zidane aseguró que se siente con "fuerzas" para dar la vuelta a la mala situación de su equipo, y fue tajante cuando fue preguntad por sentir la confianza de los dirigentes al asegurar que si no está respaldado "mejor salir".

"Claro que me siento con fuerzas. Tengo que leer cosas como que estoy fuera y eso a mi no me interesa, solo lo que hago yo con los jugadores y me siento fuerte. He aprendido a nunca bajar los brazos y voy a seguir trabajando. No me siento cuestionado por el club, al revés. Hasta el último momento la fuerza de todos es respaldar a la gente que está dentro, y si no estoy respaldado mejor salir", dijo Zidane.

En tanto, para el Sevilla (2° con 10 puntos) será un duelo con presencia en sus filas de exmadridistas como Lopetegui -que hace apenas once meses fue destituido como técnico del Madrid-; Reguilón, cedido por no contar con la confianza de Zidane; y el mexicano Chicharito Hernández, cuya estrella sólo lució un año en el Bernabéu (2014-15).

Desde el bloque sólido y con jerarquía que ha construido, Lopetegui se centra en los suyos, no tiene ánimo de venganza deportiva y, sabedor de que ganar o perder depende de muchos factores, quiere que su equipo haga lo que está haciendo, como el jueves en la Liga Europa ante el Qarabag (0-3) o en los cuatro choques que van de liga (3 triunfos fuera y un 1-1 en casa con el Celta).

Con el regreso de Nolito y tras el largo viaje de regreso desde Bakú, donde hizo hasta siete cambios, se prevé que vuelva a su once tipo. En el medio campo mandan el brasileño Fernando y Joan Jordán, una de las sensaciones del inicio liguero, junto a Éver Banega, con el también argentino Lucas Ocampos, que jugó en Azerbaiyán por sanción, el holandés Luuk de Jong y Óliver Torres en ataque.

Precisamente Lopetegui dejó en claro que su equipo irá a por "los tres puntos", aunque para ello deberá dar su "mejor versión" ante un rival "con un talento extraordinario y espectacular en todas sus líneas".

“Nos centramos en el Sevilla, en qué vamos a hacer nosotros. Enfrente habrá un equipo extraordinario y que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión más si cabe. Siempre queremos ver un equipo que interprete los momentos y las características del rival, pero estamos centrados en nosotros y en nuestras respuestas", recalcó.

Horarios y canales del Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO por La Liga Santander

Podrás ver el partido de Real Madrid vs. Sevilla por la quinta fecha de La Liga Santander EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

En caso que estés interesado por seguir la transmisión, entonces revisa la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Perú, mira el duelo por las señales de DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú.

- Perú: 2:00 p.m. | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

- México: 2:00 p.m. | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Ecuador: 2:00 p.m. | DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: 2:00 p.m | DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 2:00 p.m. | beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

- Bolivia: 3:00 p.m. | Bet365, Facebook Live

- Venezuela: 3:00 p.m. | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

- Paraguay: 3:00 p.m. | Bet365, Facebook Live

- Chile: 4:00 p.m. | DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Argentina: 4:00 p.m. | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Uruguay: 4:00 p.m. | DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Brasil: 4:00 p.m. | Fox Premium

- España: 9:00 p.m. | Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: Alineaciones probables por La Liga Santander

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Hazard, Bale y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Joan Jordán, Fernando, Éver Banega; Ocampos, De Jong y Óliver Torres.

Entrenador: Julen Lopetegui