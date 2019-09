UFC México: Claudio Puelles dominó a Marcos Mariano y le da su primera victoria a Perú

UFC México arrancó con una buena noticia para el MMA peruano. Claudio ‘El Niño’ Puelles hizo su tercera presentación para la compañía de Dana White y se adjudicó una contundente victoria, su segunda al hilo en la UFC.

Puelles se enfrentó al brasileño Marcos Rosa Mariano en el combate de la división de pesos ligeros que abrió la cartelera. ‘El Niño’ dominó por completo a ‘Dhalsim’ con su buen trabajo en el piso. La puntuación final de 30-25, 30-25, 30-25 es una muestra de la tremenda superioridad del guerrero nacional.

“Me sentí muy bien, volver después de una lesión, el cuerpo siente la para, la falta de entrenamiento. Logré prepararme unos tres meses y volví. Cada vez voy a estar mejor, voy a tratar de pelear tres veces al año y así nadie me va a poder frenar. Hice lo que dije que iba a hacer, no lo pude finalizar pero lo tuve sometido, no recibí ningún golpe, 30-25 fue bastante dominante”, aseguró ‘El Niño’ luego del combate.

Con este triunfo, Puelles completa un récord de 2-1 en la UFC. Su anterior victoria fue una impresionante sumisión sobre otro brasileño, Felipe Silva. El peleador peruano pudo encajara una llave a la rodilla a los 2:23 del tercer round en un combate que venía perdiendo por puntos.