Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: fecha, hora y canales de la Liga Santander

Real Madrid cara a cara ante Sevilla EN VIVO desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (EN DIRECTO ONLINE por DIRECTV y Movistar+) el domingo 22 a las 2:00 p. m. según el horario peruano en el partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo vía La República Deportes.

Sevilla y Real Madrid cierran el domingo la quinta jornada de LaLiga en un exigente examen para Zinedine Zidane, que empieza a estar cuestionado y visita un campo ‘maldito’ para el madrilismo y en el que además le espera el líder, comandado por Julen Lopetegui, un viejo conocido.

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO para ver el partido de la Liga Santander

Por historia y por las estadísticas recientes en el estadio sevillista, unido al gran momento del Sevilla, líder invicto con 10 puntos, no es, a priori, la ocasión más propicia para que el Real Madrid levante cabeza tras su dolorosa derrota en la ‘Champions’ (3-0 ante el PSG). Los nervionenses siempre se crecen en citas como ésta y parece que le tienen cogida la medida.

Será un duelo duro, siempre disputado en el escenario de Nervión y plagado de reencuentros, con el regreso cada curso controvertido de Sergio Ramos al club donde se formó y la presencia de exmadridistas de peso en el Sevilla: Lopetegui -extécnico del Madrid-; Reguilón, cedido por no contar con la confianza de Zidane; y el mexicano Chicharito Hernández, cuya estrella sólo lució un año en el Bernabéu (2014-15).

Más allá del momento en el que los merengues, y en especial Zidane, llegan al Sánchez Pizjuán, por las malas sensaciones que desprende el Real Madrid pese a estar recién estrenada la temporada, en el Sevilla sólo piensan en dar lo mejor de sí, su mejor versión, para reforzar su liderato y seguir soñando.

Desde el bloque sólido y con jerarquía que ha construido, Lopetegui se centra en los suyos, no tiene ánimo de venganza deportiva y, sabedor de que ganar o perder depende de muchos factores, quiere que su equipo haga lo que está haciendo, como el jueves en la Liga Europa ante el Qarabag (0-3) o en los cuatro choques que van de liga (3 triunfos fuera y un 1-1 en casa con el Celta).

Sin el lesionado Nolito y tras el largo viaje de regreso desde Bakú, donde hizo hasta siete cambios, se prevé que vuelva a su once tipo. En el medio campo mandan el brasileño Fernando y Joan Jordán, una de las sensaciones del inicio liguero, junto a Éver Banega, con el también argentino Lucas Ocampos, que jugó en Azerbaiyán por sanción, el holandés Luuk de Jong y Óliver Torres en ataque.

En función de la apuesta táctica de Zidane apostará por un once u otro. Si se decanta por tres centrales junto al regreso de Ramos se mantendría en el once Militao. La banda izquierda será para Mendy. El tridente Hazard, Bale y Benzema se trastocaría si el belga inicia desde el banquillo para dar entrada a jugadores que trabajen más en defensa como Lucas Vázquez.

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: Canales para ver partido de la Liga Santander:

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO por la Liga Santander, entonces revisa la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Perú, mira el duelo por las señales de DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú.

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil: Fox Premium

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Internacional: Bet365, Facebook Live

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

- España: Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Horarios del Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO para ver el partido de la Liga Santander:

Podrás ver el partido de Real Madrid vs. Sevilla por la primera fase de la Liga Santander EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú: 2:00 p.m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Colombia: 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 2:00 p.m.

- Bolivia: 3:00 p.m.

- Venezuela: 3:00 p.m.

- Paraguay: 3:00 p.m.

- Chile: 4:00 p.m.

- Argentina: 4:00 p.m.

- Uruguay: 4:00 p.m.

- Brasil: 4:00 p.m.

- España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: ¿Dónde ver los partidos de HOY por la Liga Santander?

Si quieres seguir el Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO por Internet, La República Deportes realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.