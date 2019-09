Federico Cuneo: La voz autorizada de los ‘rimenses’

Por: Jesus Yupanqui

Los hinchas de Sporting Cristal se encuentran preocupados por el futuro de su club. Con la venta del cuadro celeste a la empresa peruana Innova Sports temen que el grupo transnacional decida realizar cambios drásticos (modificar el nombre o los colores de la camiseta). Pese a que la exvicepresidenta del directorio celeste Maria Julia Sáenz aseguró que el nuevo dueño se comprometió a no cambiarle de nombre a la institución, hay quienes se muestran preocupados por no conocer a ciencia cierta en manos de quién está hoy Sporting Cristal.

Uno de ellos es el expresidente de la escuadra bajopontina Federico Cúneo, quien reveló que estuvo negociando con Backus para comprar al equipo rimense y resaltó los riesgos que existen por esta operación.

“Acá hay un tema gravitante porque se está pasando de ser subsidiaria de una de las empresas más grandes del Perú, y ahora del mundo, a una compañía que realmente yo desconozco. Nuestra propuesta tenía un suficiente respaldo económico para lo que requiere este tipo de competencias. Este ha sido un mal año, en donde se tomaron malas decisiones y espero que esta no sea una más”, expresó el exdirectivo celeste a RPP.

Cúneo explicó que la oferta que presentó incluía respetar la identidad del cuadro celeste. “Sentí que teníamos una propuesta ganadora, queríamos darle una transformación total al club sobre con el tema del estadio y continuar con la filosofía de Backus en la que yo he vivido a lo largo de 30 años”, señaló el exdirectivo, quien aseguró que el plantel debe seguir jugando con los objetivos de siempre.

Datos

Sorpresa. Cúneo explicó cómo se enteró de la venta de Cristal a Innova Sports. “Una ejecutiva de Backus me escribió al WhatsApp contándome que habían optado por la otra alternativa. Teníamos una cita para el 25 de este mes, pero luego me dijeron que no se podría”.