ESPN EN VIVO Barcelona vs. Granada: Horarios y canales de TV ONLINE para ver LaLiga Santander 2019-20

Barcelona vs. Granada EN VIVO | Ver Barcelona vs. Granada Gratis por Internet | Se ven las caras este sábado desde las 2:00 p.m. (hora peruana) (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN, Movistar, BeIN Sports y Sky) en un nuevo encuentro por la quinta jornada de LaLiga Santander.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

El Barcelona aspira a dar un paso más hacia la cabeza de la clasificación en su visita ante el recién ascendido Granada por la fecha 5 de LaLiga Santander.

Con Messi recuperado de su lesión, el equipo azulgrana confía en mejorar sus resultados lejos de casa en el estadio de Los Cármenes, donde llega tras un sufrido empate 0-0 el martes en la Champions League ante el Borussia Dortmund.

En sus dos desplazamientos ligueros anteriores, el FC Barcelona de Ernesto Valverde sólo han podido cosechar una derrota y un empate.

FC Barcelona no lo tendrá fácil ante un correoso Granada, que está haciendo un buen inicio de temporada en su regreso a la primera división española con dos victorias, un empate y una derrota, informó AFP.

“Cuando salió el calendario, si nos dicen que vamos a tener siete puntos, no se lo hubiera imaginado ni el más optimista”, afirmaba el técnico del Granada, Diego Martínez, el pasado fin de semana tras la victoria sobre el Celta.

ESPN EN VIVO Barcelona vs Granada: canales EN DIRECTO

Si deseas ver el Barcelona vs. Granada EN VIVO por la quinta jornada de LaLiga Santander tendrás que sintonizar estos canales:

ESPN EN VIVO Barcelona vs Granada: horarios EN DIRECTO

Si deseas ver el Barcelona vs. Granada EN VIVO por la quinta jornada de LaLiga Santander tendrás que sintonizar el canal respectivo en los siguientes horarios:

Argentina 16:00

Bolivia 15:00

Brasil 16:00

Canadá 15:00

Chile 16:00

Colombia 14:00

Costa Rica 13:00

Cuba 15:00

Ecuador 14:00

El Salvador 13:00

Estados Unidos 15:00 - 12:00

Guatemala 13:00

Honduras 13:00

México 14:00

Nicaragua 13:00

Panamá 14:00

Paraguay 15:00

Perú 14:00

Puerto Rico 15:00

R Dominicana 15:00

Uruguay 16:00

Venezuela 15:00

ESPN EN VIVO Barcelona vs Granada: posibles alineaciones EN DIRECTO

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Rakitic, Sergi Roberto, De Jong; Ansu, Suárez, Griezmann.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Duarte, Germán, Neva; Montoro, Herrera; Puertas, Carlos, Machís; Soldado.