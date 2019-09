El DT de Binacional no quedó contento con 2-0

Jorge Jiménez

Era obvio que el flamante entrenador Roberto Mosquera no iba a terminar contento con el rendimiento de sus nuevos pupilos.

A pesar del triunfo de 2-0 ante Pirata FC, dijo que “están muy lejos de lo que quiere como equipo y del modo de jugar al fútbol”.

Por eso es que tras lograr la primera victoria en el Clausura, citó a las 8:30 a.m. a sus jugadores en el estadio de Caracoto, cuando lo usual es dar descanso al plantel.

“Las cosas que no han funcionado las hablaré en la interna. No tuvimos idea para terminar las jugadas”. Ayer Binacional fue claro dominador del partido pero falló demasiadas ocasiones de gol. El resultado pudo ser de escándalo pero no hubo capacidad de concretar las oportunidades.

Hay que destacar que el portero Izaguirre fue figura del compromiso con sus excelentes atajadas. Fue otro que evitó que el marcador sea más amplio.

Ante poco público en las tribunas, ni el 50 por ciento de lo que se vio en el Apertura, Binacional ganó con lo justo. Posiblemente preocupe al nuevo comando técnico que haya distracciones, fouls cerca del área propia que puedan ser aprovechados por un rival flojo como Pirata FC.

Tejada, de floja actuación en la mayoría de minutos, fue el que inquietó el pórtico de Sotillo en los últimos minutos. El empate, por lo menos, pudo ser un duro castigo para los locales y demasiado premio para la visita.

Finalmente lo que quiere el hincha, que se aleja del estadio en Juliaca sin motivo alguno, son triunfos y ayer se logró el primero del Clausura y se sumó otra vez para estar en el primer lugar del acumulado. Lo que vale es ganar en una nueva etapa.