Chelsea vs. Liverpool EN VIVO: fecha, hora y canales de la Premier League

Chelsea cara a cara ante Liverpool EN VIVO desde el Stamford Bridge (EN DIRECTO ONLINE por ESPN) a las 10:30 a. m. de acuerdo con el horario peruano. El partido es de la jornada 6 de la Premier League y recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro y sus incidencias vía La República Deportes.

Protagonista de una inmaculada trayectoria en la Premier League pero derrotado con dureza en Nápoles (2-0) en el inicio de su defensa de la Liga de Campeones, el Liverpool (1º) regresa al campeonato ante el nuevo Chelsea (6º) de Frank Lampard, al que sostienen sus jóvenes.

Los Reds, ante el reto de romper este curso 2019-2020 la maldición que les ha impedido ganar el campeonato inglés en las tres últimas décadas (en 1990 consiguió su último título), suman cinco victorias y 15 goles, un bólido que ha sabido aprovechar un calendario favorable, con la excepción del duelo ante el Arsenal,que solventó con un 3-1.

El Chelsea tampoco entró con buen pie en la Champions, perdiendo 1-0 en su estadio ante el Valencia. Sigue buscando un primer triunfo en Stamford Bridge, tras dos empates en la Premier, Leicester (1-1) y Sheffield United (2-2).

Los Blues pueden presumir de tener el tercer mejor ataque de la Premier, con 11 goles a favor, por detrás del Manchester City (16) y del propio Liverpool (15).

Y lo más llamativo, todos estos tantos han sido logrados por jugadores formados en su cantera y que tienen menos de 21 años. Fikayo Tomori, Tammy Abraham -que suma siete- y Jason Mount, que se retiró tras un cuarto de hora ante el Valencia por una lesión en el tobillo, por lo que normalmente no estará en el campo el sábado.

El Chelsea tampoco podrá contar con su motor en el centro del campo, el francés N’Golo Kanté, mala noticia para la segunda peor defensa de la Premier, con 11 goles encajados, que tendrá enfrente al trío estelar del Liverpool, con Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO por la Premier League

Posibles alineaciones del Chelsea vs. Liverpool EN VIVO por la Premier League:

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Christensen, Emerson, Kanté, Jorginho, Kovacic, Willian, Pulisic, Abraham.

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Roberton, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mané, Firmino.

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO por la Premier League

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO: canales del partido de la Premier League:

Si deseas seguir todos los pormenores del Chelsea vs. Liverpool por la Premier League EN VIVO, podrás recurrir a los siguientes canales de TV de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Internacional: Chelsea TV Online, TalkSport Radio World, LFCTV GO

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- España: DAZN Spain

- Estados Unidos: SiriusXM FC, Telemundo, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO por la Premier League

Horarios del Chelsea vs. Liverpool EN VIVO por la Premier League:

El Chelsea vs. Liverpool, uno de los encuentros de la jornada 6 de la Premier League, está programado para las 10:30 a.m. (hora de Perú); asimismo, podrás seguir la transmisión a través de La República Deportes. A continuación los horarios en el mundo.

- Perú 10:30 am.

- México 10:30 am.

- Ecuador 10:30 pm.

- Colombia 10:30 am.

- Bolivia 11:30 am.

- Paraguay 11:30 pm.

- Venezuela 11:30 am.

- Brasil 12:30 pm.

- Argentina 12:30 pm.

- Chile 12:30 pm.

- Uruguay 12:30 pm.

- España 5:30 am.

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO por la Premier League

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO por Internet: Cómo ver la transmisión ONLINE de la Premier League:

Si quieres seguir Chelsea vs. Liverpool EN VIVO GRATIS por Internet, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.