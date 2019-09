Cúneo se mostró preocupado tras venta de Sporting Cristal: “Espero no sea una mala decisión”

Federico Cúneo, expresidente de Sporting Cristal, se refirió a venta del club rimense a la empresa peruana Innova Sports y a su intento fallido por comprar la mencionada institución deportiva, del cual es hincha y pudo campeón cuando estaba a su cargo.

“Realmente me tomó por sorpresa esta decisión tomada porque se trabajó mucho en una propuesta financiera razonable, con un plan comercial de avanzada, en donde queríamos darle una transformación total al club, sobre con el tema del estadio y continuar con la filosofia de Backus en la que yo he vivido a lo largo de 30 años. Sentí que teníamos una propuesta ganadora, pero me encontré con esta otra realidad. ¿Cómo me enteré? Yo me encontraba de viaje en Europa y una ejecutiva de Backus me escribió al WhatsApp contándome que habían optado por la otra alternativa”, empezó diciendo el exdirectivo celeste.

El exmandamás del vigente campeón del fútbol peruano dijo en el programa “Fútbol como cancha” no conocer a las personas que manejan Innova Sports y espera que Sporting Cristal no haya tomado una mala decisión, así como ha venido siendo en lo que va del año.

“Acá hay un tema gravitante porque se está pasando de ser subsidiaria de una de las empresas más grandes del Perú y ahora del mundo a una compañía que realmente yo desconozco. Sinceramente, no conozco a estos señores, sé que están en el negocio de canchas de fútbol y alguno de ellos son agente de futbolistas. Sin duda este cambio conlleva a sus riesgos, cosa por la que nosotros no nos habíamos preocupado porque nuestra propuesta tenía un suficiente respaldo económico para lo que requiere este tipo de competencias. Este ha sido un mal año, en donde se tomaron malas decisiones y espero que esta no sea una más”, afirmó.

PUEDES VER El curioso nombre que llevaría Sporting Cristal tras cambio de dueño [VIDEO]

En cuanto a la posibilidad de modificar el nombre, el escudo y los colores del club, Federico Cúneo señaló lo siguiente: “más allá que Backus no lo exigió, un hincha como yo jamás hubiera permitido que se le cambie ni el nombre ni el color de la camiseta. ¿Si fue mayor en el tema económica? No hay forma de saberlo. Yo hubiera querido estar acá para cerrar las conversaciones con ellos. Les cuento que esta cita la fijaron para el 19 de este mes y yo tenía un viaje de trabajo en Europa por diez días, entonces les pedí que pudiéramos conversar hasta el día 25 y, si bien me dijeron que sí, un día antes de viajar me dijeron que no”.

Por último, el experimentado directivo, identificado con Sporting Cristal, resaltó que los hinchas celestes no van a esperar menos de los nuevos dueños y espero que se mantenga esa tendencia de campeonar en esta década.

PUEDES VER Filtran foto del nuevo dueño de Sporting Cristal con camiseta de Universitario

“La identidad y filosofía del club es fundamental así como el buen trato equitativo de todos los jugadores sea de un agente o de otros, ‘a buen entendedor, pocas palabras’ como esto último. Y es que eso es un factor de riesgo en el entendimiento entre los propios jugadores. Pero, en fin, ya no tengo nada que ver en este tema y solo quiero decirle a los jugadores y comando técnico que sigan jugando como siempre, porque el equipo está dos puntos arriba en el acumulado, es tres veces campeón en los últimos cuatro años y cualquier cosa, por debajo de eso, a los hinchas de Sporting Cristal no nos va a gustar para nada”, sentenció.