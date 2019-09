La sentida reflexión de Paolo Guerrero sobre su no convocatoria: “Me estaba jugando cosas importantes con Inter” [VIDEO]

Paolo Guerrero volvió a referirse sobre su no convocatoria a la selección peruana para los amistosos de Fecha FIFA ante Ecuador y Brasil del mes de septiembre. Tras perder el título de la Copa de Brasil con el Internacional frente a Atlético Paranaense, el atacante nacional se mostró muy decepcionado por perder su segundo título con ‘el colorado’ y dejó en claro que la ‘bicolor’ siempre será su prioridad.

“Si se han comentado cosas malas sobre mí, no tengo resentimiento. Yo soy receptivo y respeto las opiniones de las personas. Pero era un momento importante en mi carrera, yo le pedí (a Ricardo Gareca) no estar convocado para estos dos partidos porque me jugaba cosas importantes y que lamentablemente no se consiguió el objetivo”, dijo Paolo Guerrero en una entrevista con Fox Sports Radio Perú.

“Siempre voy a estar agradecido con mi selección porque me dan la oportunidad de dar lo mejor y representar a mi país. Mi prioridad siempre va a ser la selección”, agregó ‘El Depredador’ quien reafirmó su compromiso con ‘la blanquirroja’.

Por otro lado, Paolo Guerrero opinó sobre el desempeño de la selección peruana en los duelos contra Ecuador y Brasil. “Los dos partidos fueron buenísimos, ante Ecuador no se ganó pero el equipo fue superior todo el partido. Y contra Brasil hicieron un partido redondo. El sacrificio del grupo se vio recompensados con el gol”, concluyó.

Dato: Paolo Guerrero sería convocado por Ricardo Gareca para los dos amistosos de octubre frente a Uruguay.