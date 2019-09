José Mourinho se pronunció por los rumores de un regreso al Real Madrid [VIDEO]

Zinedine Zidane no la pasa bien en el Real Madrid este inicio de temporada. La goleada que recibió su equipo ante PSG no fue del agrado de los hinchas y dirigentes, por ello ya comenzó a especularse en la prensa española posibles reemplazantes para el francés.

José Mourinho es uno de los nombres voceados, pero este prefirió descartar de inmediato algún regreso a la institución madrileña.

“No me gustaría entrenar al Real Madrid porque ya tiene entrenador. Y ya está, no puedes trabajar a un equipo que ya cuenta con un DT”, manifestó Mourinho a Deportes Cuatro.

El entrenador portugués dijo comprender la situación que pasa Zinedine Zidane y pidió que no se le vincule más con su exequipo.

“Hablo con respeto de un entrenador que está ahí y no es un cualquiera en la historia del Real Madrid. Yo estoy fuera completamente de eso. No soy persona de tonterías o de vender humo, me gustaría que las cosas fueran bien y todo se tranquilice”, finalizó.

El último club que dirigió José Mourinho fue el Manchester United y tuvo que dejar el cargo por malos resultados la temporada pasada. Zidane era voceado por la prensa inglesa como su reemplazante, pero eso no se concretó.