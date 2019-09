Juventus vs. Hellas Verona EN VIVO con Cristiano Ronaldo: partido por la Serie A 2019

VER EN VIVO | Juventus vs. Hellas Verona se enfrentan este sábado (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN) | por la cuarta jornada de la Serie A. Este cotejo se desarrollará en el Juventus Stadium desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y 18:00 p.m. (hora de Italia). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por La República.

El equipo de Maurizio Sarri llega al encuentro luego de empatar 2-2 ante Atlético de Madrid por la primera fecha de la fase grupos de la Champions League.

Juventus marcha en la tercera posición de la Serie A con siete puntos. En su última presentación igualó 0-0 de visita ante la Fiorentina. Cristiano Ronaldo e Higuaín serán las principales figuras de ataque en el conjunto bianconero.

Hellas Verona perdió 1-0 en condición de local, en su último partido de la liga italiana ante Milan. El equipo comandado por el entrenador croata Ivan Juric suma cuatro puntos y se ubica en la posición número 11. Este año ascendieron a la Serie A.

Juventus vs. Hella Verona: horarios del partido

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

México: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Juventus vs. Hella Verona posibles alineaciones:

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, A. Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Higuaín, Ronaldo.

Hellas Verona: Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Lazovic, Veloso, Amrabat, Verre, Zaccagni, Di Carmine.