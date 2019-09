Innova Sports: el nuevo semblante de Sporting Cristal

Por: Milagros Crisanto

Los rumores sobre la posible venta de Sporting Cristal datan de años atrás. Desde el frustrado paso del empresario Freddy Nossar allá por el 2008, se especuló que Backus, filial de AB InBev en el Perú, deseaba dejar el mando del cuadro celeste.

Ayer, finalmente aquello se hizo realidad y los rimenses tienen nuevo dueño: Innova Sports. Un grupo multinacional peruano con más de 11 años de experiencia en la industria del fútbol que ha desarrollado proyectos como La Nueve, el primer portal de fútbol de menores en nuestro país, el Torneo Internacional Sub-12, que contó con la participación de 20 equipos de primera división de España, la representación de Johan Cruyff Institute en Perú: el desarrollo de los festivales regionales de la Fundación FC Barcelona, entre otros.

El gerente general es Enrique de la Piedra y como apoderados de dicho grupo están inscritos en la Sunat, Carlos Gonzales, gerente general de la Agencia de Representación de Futbolistas (Agref), que representa a jugadores como Renato Tapia y Edison Flores; y Joel Raffo, quien lidera la Fundación Creer, también dedicada al fútbol.

Fue precisamente Raffo, como representante de Innova, quien en conferencia de prensa dio detalles de los objetivos de la empresa en Cristal y dejó en claro que el club no cambiará de nombre. “Nosotros no venimos a hacer cambios estructurales, tampoco cambios drásticos, venimos a continuar con una filosofía, una identidad de muchos años. Nuestra principal meta es colocar a Sporting Cristal como un modelo de club a nivel regional, no cambiaremos el nombre, venimos a poner toda nuestra experiencia a disposición de este proyecto”, señaló tras explicar la a participación de Gonzales.

“No existe un conflicto de interés, ya que nosotros hemos manejado nuestra empresa como un grupo empresarial la cual tiene divisiones marcadas, cada una de ellas autónoma e independiente, liderada por distintos profesionales y por encima de eso, nosotros vamos a continuar el buen gobierno corporativo y fortalecerlo, de tal manera que no exista por ningún lado conflicto de interés”, agregó dejando en claro que por el momento las cosas no cambiarán en La Florida.

Se conoce que Innova Sports tiene el respaldo financiero del banco Scotiabank para la compra de la marca Sporting Cristal, así como de un sector de La Florida, específicamente las parcelas A y B. 5 millones de dólares han invertido en la compra de la marca Sporting Cristal y 2 millones más por la parcela A y B de La Florida.

El plan de menores

Los planes a futuros en Sporting Cristal están claros. La idea es que el club tenga un equipo de jóvenes con grandes cualidades que en el momento debido puedan venderse al mejor postor. Para ello, la institución desarrollará proyectos ambiciosos en la categoría menores tanto masculino como femenino.

“Tenemos novedades con respecto a nuestro plan de ejecución, todo tendrá su respectivo momento pero me gustaría dejar en claro que para nosotros el principal patrimonio de una institución deportiva son los futbolistas y esa es nuestra filosofía y la misma con la que Cristal se ha caracterizado, y la vamos a continuar”, concluyó Raffo.

Los jugadores no se han pronunciado, quienes sí hablaron fueron los hinchas, pues un grupo de 30 personas se instalaron afuera de La Florida asegurando que la identidad no se vende.

El sueño del estadio propio

- Sporting Cristal juega de local en el estadio Alberto Gallardo, coloso que el club le alquiló a la Municipalidad de San Martín de Porres hasta el 2020. Una de las ilusiones y necesidades del hincha celeste es tener un coloso propio que esté a la altura de la institución. Ese será uno de los grandes desafíos de Innova Sports, el nuevo dueño de la institución del Rímac. Mientras eso ocurra, la institución deberá renovar lazos con la municipalidad.

Felipe Cantuarias, expresidente de Cristal:

“El mensaje de mi parte para la hinchada es que tenemos un nuevo dueño, primero hay que entender su propuesta antes de salir a criticar. Nadie compra un club para cambiarle el nombre cuando la marca es tan valiosa”.