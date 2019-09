La dura confesión de Carlos Zambrano: “En un momento perdí las ganas de jugar”

Carlos Zambrano considera que atraviesa un buen momento futbolístico después de superar el amargo periodo que le generó no estar en la selección peruana y la poca continuidad con su club de turno.

Después de casi tres años de ausencia en el equipo de Ricardo Gareca, el popular ‘Kaiser’ pudo demostrar que su retorno se dio a mérito propio, lo cual no pudo conseguir cuando estuvo con poca continuidad.

“Fue importante regresar a la selección peruana después de mucho tiempo y lo hice de gran manera, confiaba mucho en mí mismo. Cuando no estuve era consciente que no lo merecía. Regresé en un gran momento”, enfatizó a ‘Las voces del fútbol’.

Además, Zambrano confesó el duro momento que vivió al no ser convocado a la selección peruana. “Cuando Gareca no me convocaba era porque no tenía continuidad y había perdido las ganas de jugar al fútbol. Cuando uno va a la selección tiene que ir con alegría y aportar a su país. Siempre lo hable con él, nos decimos la cosas en confianza”.

En cuanto a la relación que tiene con el entrenador argentino, el jugador del Dynamo de Kiev espresó: “Gareca habla de continuidad y hoy no la estoy teniendo en mi equipo. No es relevante si tengo continuidad aquí y después no rindo en la selección, pero con la experiencia que tengo lo puedo manejar. El ‘profe’ puso el pecho en darme las oportunidades”.

Finalmente, Carlos Zambrano explicó el motivo por el cual determinó su continuidad en el Dinamo Kiev, a pesar del interés que despertó en el equipo suizo, Basilea-

“Basilea y Dinamo Kiev no llegaron a un acuerdo y tuve que regresar a Ucrania. Me hubiera encantado quedarme ahí, pero las negociaciones a veces son complicadas y más con los salarios altos”, sentenció.