James Rodriguez sobre derrota de Real Madrid: “Si vuelve a pasar seríamos tontos” [VIDEO]

La dura caída del Real Madrid -ante PSG- en el inicio de la Champions League, representa para James Rodríguez la oportunidad perfecta para corregir los errores del equipo merengue y prever derrotas en etapas decisivas, sin embargo, advirtió que no puede volver a pasar

Después del contundente 3-0 en la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League, el volante colombiano fue tajante al señalar que el resultado servirá para fortalecer al equipo y prepararlo para esta y todas las competencias que Real Madrid disputa.

“Es un partido malo, mejor que pase hoy y no luego. No es un día para poner excusas pero de los días malos también aprender, eso pasa. Todos los días aprendes cosas. Tenemos mucho pero mucho trabajo. Si nos vuelve a pasar si seríamos tontos. Estamos empezando. No hay que ser dramático. Ha sido un día malo de todos y hay que aprender de lo malo”, expresó.

Además, James Rodríguez explicó cuáles son los ingredientes que le faltó al Real Madrid para no perder el partido del miércoles. “Tenemos que crear más ocasiones. Hay que estar tranquilos y en tres días tendremos otro partido. Tenemos fe, tenemos un equipo bueno, faltan algunos jugadores, pero siempre creemos en nuestro trabajo y en el míster”, sostuvo.

Finalmente se refirió a su retorno al elenco de Zinedine Zidane, equipo en el que siempre quiso estar, y en el que espera conseguir varios títulos bajo la batuta del entrenador francés con quien tendría una estrecha relación.

“Creo que mucha gente sabía que el deseo mío era estar aquí. Creo que puedo hacer una temporada buena para conseguir las cosas importantes. Con el apoyo del míster como lo está haciendo ahora, pasará. Tengo una relación óptima con Zidane. No hay ningún problema, siempre hemos tenido una relación buena y creo que ahora aún más”, sentenció James Rodríguez.